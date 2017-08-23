Калуга, 23 августа, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и начальник управления ФСБ России по Калужской области Александр Каширский провели выездное заседание региональной антитеррористической комиссии. Оно прошло на базе муниципального бюджетного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

Фото прес-службы правительства Калужской области Участники выездного заседания посетили лицей № 36 в Калуге

Перед началом совещания глава региона осмотрел территорию и помещения учебного заведения, оценил уровень его инженерно-технической укрепленности, проверил работоспособность пропускной системы, а также систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации.

Одной из главных тем разговора стала ситуация с антитеррористической защищенностью учреждений системы общего образования областного центра и муниципалитетов области. Речь шла о мерах по недопущению совершения террористических актов и экстремистских акций в период подготовки и проведения Дня знаний.

Отмечалось, что в 2017 году в рамках муниципальной программы на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений Калуги запланировано более 2,5 миллионов рублей. В настоящее время школы имеют телефонную связь, кнопку экстренного вызова полиции с выводом на пульты оперативных служб, ограждение и освещение территорий, паспорта антитеррористической защищенности. Наружное видеонаблюдение по периметру здания установлено в 47 школах и 21 дошкольном учреждении. Камеры внутреннего видеонаблюдения оборудованы в 35 школах и 4 детских садах. В 17 учреждениях имеются системы контроля и турникеты.

Региональными управлениями МВД и ФСБ России принимаются дополнительные меры по обеспечению правопорядка в предстоящие сентябрьские праздники. Произведены расчеты сил и средств органов внутренних дел, за учебными заведениями закреплены участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и других служб.

Всего в поддержании общественного порядка в День знаний в Калуге будет задействовано около 230 полицейских, работников охранных предприятий и представителей Росгвардии. Сотрудники ГУ МЧС России по Калужской области в первую декаду сентября проведут во всех школах региона практические отработки планов эвакуации детей в случае возможного пожара с привлечением пожарно-спасательной техники.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов призвал руководителей органов власти региона в период подготовки и проведения Дня знаний соблюдать бдительность и «быть настороже». Он напомнил, что в новом учебном году в школах области за парты сядут 104 тысячи школьников. Только в Калуге их будет более 36 тысяч. «Это накладывает в первую очередь на руководителей образовательных учреждений дополнительную ответственность. Важно, что они нацелены на качественное решение вопросов, касающихся обеспечения безопасности школьников. Несмотря на определенные финансовые трудности, мы в этом направлении должны двигаться вперед», — сказал губернатор.

Министерству образования и науки области совместно с правоохранительными ведомствами Анатолий Артамонов рекомендовал в оставшиеся до 1 сентября дни уделить приоритетное внимание проверкам целостности защитных ограждений территорий школ, работоспособности систем пожарной и охранной сигнализаций, оснащенности учебных заведений экстренными кнопками вызова полиции и необходимыми средствами пожаротушения.

«Накануне Дня знаний необходимо организовать патрулирование пришкольных территорий и помещений учебных заведений на предмет наличия взрывчатых веществ, провести инструктаж педагогического коллектива и технического персонала. 1 сентября во всех школах области в обязательном порядке должен быть пропускной режим. Необходимо принять все возможные меры для того, чтобы те, кто отвечает за безопасность учащихся, могли преодолеть любую кризисную ситуацию», — подчеркнул глава региона.