Тирасполь, 23 августа, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Решение Госдепартамента США, который одобрил поставку Румынии ракетно-артиллерийских систем на сумму более $1 млрд, вызвало тревогу в Приднестровье. Официальный Первый приднестровский телеканал отмечает, что это происходит на фоне резкого осложнения отношений между Молдавией и ПМР.

Mapn.ro Румынская армия

«Молдавия выбрала путь нагнетания напряжённости. Противостояние в этом регионе уже больше происходит не между сторонами замороженного конфликта, а непосредственно между Россией, США и ЕС. И в этой ситуации Приднестровье продолжает выдерживать удары в сложной геополитической игре», — отмечает Первый приднестровский.

Поставки Вашингтоном ракетно-артиллерийских систем Румынии вызвали беспокойство и в Госдуме России. «В отношении кого Румыния собирается воевать, сейчас трудно сказать, — заявил зампредседателя комитета по обороне Госдумы России Юрий Швыткин. — Но мы понимаем, что там еще находится недалеко Приднестровье, где находится контингент наших миротворческих сил. Поэтому вызывает только сожаление этот факт. И, конечно, еще раз провоцирует для того, чтобы наша страна еще больше усилила и свой контингент, и свое вооружение на этом участке».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США одобрил поставку Румынии мобильных артиллерийских ракетных систем на общую сумму $1,25 млрд. Речь идёт о поставке 54 мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Румыния запросила ракеты и необходимое оборудование для этих систем.

В Пентагоне утверждают, что предлагаемая сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе». Отмечается, что поставка Румынии систем HIMARS необходима для обеспечения потребностей Румынии в обороне и поддержки оборонных целей НАТО, а также призвана повысить совместимость вооружённых сил страны с силами альянса.