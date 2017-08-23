Ярославль, 23 августа, 2017, 17:42 — ИА Регнум. В Ярославле 5 сентября, в Международный день благотворительности, для инвалидов и пенсионеров будет работать социальное такси. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в медицинской автономной некоммерческой организации «Ярославский хоспис».

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С 3 по 10 сентября пройдет неделя благотворительности, а в середине недели — 5 сентября — Ярославль будет отмечать Международный день благотворительности. Мероприятия в рамках благотворительной недели запланированы самые разные: от сбора вещей для многодетных семей до выставки-раздачи бездомных животных «Хочу домой». Пройдут дни открытых дверей в детском доме «Солнечный», библиотеке для незрячих и слабовидящих. Чтобы пожилые люди и инвалиды могли на них попасть, МАНО «Ярославский хоспис» решило найти волонтёров — владельцев легковых машин, которые на неделе благотворительности будут развозить людей на эти мероприятия.

«В начале августа мы стали набирать водителей и заказы. До сих пор находим желающих везти и ехать. Кто-то просит отвезти его в больницу или к родственникам, другие поедут на праздничные мероприятия. Заказы мы планируем принимать до 29 августа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАНО «Ярославский хоспис» Василий Котомин.

Если акция пройдет успешно и водители изъявят желание продолжить в ней участвовать, то «Ярославский хоспис» попробует создать постоянную службу социального такси.