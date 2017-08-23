Рига, 23 августа, 2017, 17:41 — ИА Регнум. Специалисты министерства иностранных дел Латвии считают, что полный запрет на ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах, возможно, противоречит Конституции, сообщает портал Lsm.lv.

Lisbonreporter.com Паранджа

Так, пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис указал на целый ряд проблем в законопроекте — из-за них глава ведомства к протоколу решения Кабмина присоединил особое мнение. Документ вызывает сомнение в соблюдении стандартов, указанных в Европейской конвенции о защите прав человека и Конституции. «Речь идет о соблюдении соразмерности и о том, насколько этот законопроект обоснован в контексте латвийской ситуации», — указал Егерманис.

Возражения касаются также качества текста, поскольку недостатки могут привести к непоследовательному соблюдению новых норм и различию интерпретаций. Это связано с нехваткой указаний для применяющих закон. Также, по мнению представителя МИД, стоит учитывать, что в Европе нет общего взгляда на то, как действовать в схожих случаях. Во многих странах речь идет о более узкой сфере, и полный запрет действует только во Франции и в Бельгии.

В свою очередь директор Латвийского центра прав человека Анхелита Каменска заявила, что в Европе очень мало стран, которые ввели полный запрет — во многих государствах запрет частичный. Согласно европейской практике, власть может ограничить религиозную свободу, но важно смотреть на специфическую ситуацию конкретных стран, оценивать, если ли в этом общественная потребность и соразмерен ли запрет. С точки зрения Каменски, в Латвии такой необходимости нет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 августа правительство Латвии поддержало разработанный министерством юстиции проект закона о введении ограничений на ношение закрывающей лицо одежды в общественных местах.

Как говорится в аннотации к нормативному акту, «цель закона — обеспечить существование сплоченного и гармоничного общества, открытое общение членов общества и общежития». В законе также есть исключения, когда ношение одежды, закрывающей лицо, необходимо для выполнения требований нормативных актов. Так, не запрещаются каски для мотоциклистов, головные уборы, необходимые для исполнения служебных обязанностей, занятий спортом, участия в художественных и культурных мероприятиях, а также головные уборы, ношение которых обусловлено погодными условиями или состоянием здоровья. Также ограничения не относятся к ношению подобной одежды в храмах, молельнях и других помещениях, где ведется религиозная деятельность.