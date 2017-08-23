Москва, 23 августа, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Российское законодательство требует детальной проработки в части положений, закрепляющих права на льготы, заявила корреспонденту ИА REGNUM член экспертного совета правительства РФ Любовь Храпылина, комментируя инициативу института Минфина пересмотреть принцип начисления социальных льгот для бюджетников и силовиков. По мнению Храпылиной, вместо льгот, то есть так называемых косвенных выплат, нужно ввести прямые надбавки к зарплате, чтобы сделать процесс максимально прозрачным.

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«Льготы — это всё равно денежный эквивалент. Например, что такое бесплатный проезд — это же всё равно деньги. Так вот, моя позиция, что вместо косвенных выплат надо ввести прямые выплаты к зарплате, чтобы это было прозрачно, незавуалированно, чтобы было понятно, сколько перечисляется на того или иного льготника и какая сумма», — отметила Храпылина.

По её словам, наличие льгот у всех бюджетников — это распространённая иллюзия. Например, далеко не все имеют право на получение транспортных или иных льгот. Поэтому уход от косвенных выплат отдельным группам работников государственных структур позволит разрушить миф.

«Когда лишаются каких-то льгот в чём-то, надо разобраться, кто лишается. Если это люди с высокой заработной платой, это один вопрос. Если в силовых структурах выплаты касаются тех категорий работников, которым существенно повысили заработную плату, то в это повышение уже погрузилась косвенная выплата. Если речь идёт о малообеспеченных категориях, то это нормальная благотворительная деятельность государства, своеобразное дополнение для выравнивания их положения и экономических возможностей», — пояснила Храпылина.

Она также отметила, что принцип распределения социальных льгот подходит ветеранам, категориям людей, у которых есть заслуги перед страной или маленькая пенсия. Тогда возникает понятная форма доплаты. Что касается работающего населения — это непригодная формулировка и совершенно непригодный способ их поддержки.

Отметим, что эксперты научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина также предложили объединить в одно пособие большинство действующих мер для малоимущих граждан и пособие по безработице. Как поясняют эксперты НИФИ, введение единого пособия направлено на профилактику социального иждивенчества, а также на вывод бедных домохозяйств на самообеспечение. При этом, по данным РБК, Министерство труда отрицательно отнеслось к данной затее.

«Правильно отметил Минтруд, потому что там грамотные толковые люди работают, они отлично понимают, что безработица — это одна ситуация в жизни, и пособие по безработице определяется, во-первых, ситуацией, в котором возникла безработица и временем продолжительности, нельзя все время быть безработным. Поэтому тот человек, который хотел бы работать, он экономически активный, для этого существует система помощи людям и вот эта выплата, но если человек сам себя превращает в бесконечно ищущего и его вполне устраивает получение такого пособия, то он уже не безработный. Поэтому тоже есть законодательные нормы, как изменяется размер пособия. Поэтому не надо путать малообеспеченность и безработность», — заключила спикер.

Добавим, ранее специалисты НИФИ Минфина опубликовали доклад «Развитие эффективной социальной поддержки населения в России: адресность, нуждаемость, универсальность». Авторы работы предложили пересмотреть права семей отдельных категорий льготников на получение мер соцподдержки. Исключение допускаются лишь для членов семьи из числа иждивенцев. По мнению разработчиков, такой подход «будет полностью отвечать принципу социальной справедливости».

«…Необходимо решение об отмене права на получение мер социальной поддержки членами семьи носителя льготы как федерального, так и для регионального уровней. По меньшей мере, следует ввести ограничение, что право на меры распространяется только на членов семьи из числа иждивенцев. Такой подход будет полностью отвечать принципу социальной справедливости, — заявлено в докладе. — Когда меры социальной поддержки получает сам носитель льготы — это объяснимо и понятно, как бы мы ни относились к той или иной категории получателей. Но когда таким правом наделяются еще и члены его семьи, которые не имеют отношения к заслугам перед регионом и обществом, встает вопрос о социальной справедливости таких преференций».

Также предлагается исключить из системы социальной поддержки так называемый социальный пакет — речь идёт о льготах, которые получают бюджетники, силовики, сотрудники государственных организаций и некоторые другие категории граждан.