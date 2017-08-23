Минск, 23 августа, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине удалось согласовать режим прекращения огня, так называемое «школьное перемирие». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом сообщил журналистам полпред президента РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Цукано М.В Обстрелянная украинскими националистами средняя школа №13 г.Донецка, ДНР

«Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что «школьное» перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно», — отметил Грызлов.

Исходя из имеющихся данных об обстрелах, в частности, сотрудников СЦКК — Совместного центра координации и контроля, российская делегация потребовала применения дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня, говорит полпред.

На ряде участков линии размежевания СММ ОБСЕ длительное время не фиксирует случаев применения оружия, это относится и к району Станицы Луганская, где уже в который раз ОБСЕ фиксирует периоды тишины, превышающие установленное количество дней, продолжил политик.

«Несмотря на это, разведение сил на этом участке не состоялось, хотя с момента первого соглашения о разведении сил в этом районе скоро будет год. Киев по-прежнему саботирует разведение сил в этом районе. Хотя препятствий нет и там даже установлен новый пункт круглосуточного наблюдения СММ ОБСЕ», — сказал Грызлов.