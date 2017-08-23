Архангельск, 23 августа, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Проблема неплатежей может сказаться на своевременной подготовке тепловых сетей и теплоисточников к работе в осенне-зимний период, сообщил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор ПАО «ТГК-2» города Архангельска Алексей Агафонов.

Фото пресс-службы ПАО «ТГК-2» Архангельская ТЭЦ

«На сегодняшний день задолженность собственников жилья перед ТГК-2 приближаются к миллиарду рублей. Это серьёзная сумма и она существенно ограничивает возможности капиталовложений компании в модернизацию оборудования и сетей. Тем не менее руководством компании принято решение о выделении значительных средств на подготовку к отопительному сезону тепловых магистралей и Архангельской ТЭЦ. Сумма солидная — порядка 700 миллионов рублей», — отмечает Алексей Агафонов.

Сейчас в самом сердце ТЭЦ идет капитальный ремонт одной из турбин энергетического котла. Его стоимость составляет свыше 22 млн рублей. Ремонт турбоагрегата должны закончить до 30 сентября. К работам привлекли опытного подрядчика из Петербурга, поскольку от качества ремонта зависит надежность теплоснабжения жителей Архангельска в течение всего отопительного сезона.

Огромных материальных затрат требует и содержание тепловых сетей. Например, на ремонт 2 километров труб, по которым тепло поступает в квартиры жителей Архангельска, необходимо порядка 40 миллионов рублей.

Подготовка к отопительному сезону идёт по плану. Несмотря на проливные дожди и непогоду, специалисты ТГК-2 и подрядных организаций трудятся практически круглосуточно. Но проблема огромных долгов потребителей дает о себе знать: возникают сложности с закупкой необходимых материалов и оборудования.

Как пояснил Алексей Агафонов, погашение задолженности за тепловую энергию позволит ТГК-2 выполнить в полном объеме и своевременно подготовку тепловых сетей и теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов, в том числе создать необходимый запас резервного топлива и своевременно исполнять обязательства по оплате природного газа. Это является залогом надежности теплоснабжения потребителей Архангельска.