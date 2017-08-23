Магас, 23 августа, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Мастерская по изготовлению взрывных устройств была обнаружена на месте спецоперации в селении Пседах в Ингушетии. Как сообщили ИА REGNUM 23 августа в информационном центре Национального антитеррористического комитета, она была обустроена в бункере, который был обнаружен при разборе завалов в доме, где скрывались боевики.

НАК Найденное на месте спецопераци в селении Пседах оружие

Подземный бункер находился в подвале домовладения. Помещение было приспособлено для длительного автономного проживания. После спецоперации из него извлекли целый арсенал вооружения, в том числе три гранатомета, два автомата, три пистолета, самодельную гранату «хаттабку», патроны различного калибра. Кроме того, здесь же находились заготовки для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества, детонаторы.

В пользовании уничтоженных боевиков также имелась радиостанция.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 августа, в селе Пседах Малгобекского района Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором укрывались боевики. Те открыли огонь по правоохранителям. В ходе боестолкновения были убиты четверо членов НВФ «Малгобекская».

Среди них опознаны главарь банды Бекхан Солтукиев и члены бангруппы Микаил Чербижев и Хасан Хациев. Все они длительное время находились в розыске за преступления террористического характера.

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