Вильнюс, 23 августа, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Литовские пользователи в различных социальных сетях массово публикуют комментарии к официальным страницам МИД России в соцсетях и российских СМИ о том, что «фашизм равен коммунизму», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 августа. Призыв дали самые читаемые лица литовского виртуального сообщества: журналисты, политики, чиновники. К ним присоединились и официальные госструктуры.

Боец «литовской самообороны» конвоирует группу арестованных евреев. Лето 1941 г

Так, на официальной странице в социальной сети Twitter группа по стратегической коммуникации МИД Литвы опубликовала плакат, в котором по-английски написано, что пакт Молотова-Риббентропа «привёл ко Второй мировой войне», «привёл к Холокосту и репрессиям 1939−1945 годов», «привёл к оккупации множества наций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве Холокост носил самый жестокий характер. Еще до прихода нацистов в Литву этнические литовцы уничтожили значительную часть еврейского населения. Всего было уничтожено порядка 98% всех евреев Литвы. Более того, жестокость литовцев, что задокументировано самими нацистами, удивила даже немцев. В итоге в Литву свозили для уничтожения евреев из других оккупированных стран, а литовцев для казней отправляли на оккупированную территорию современной Белоруссии. Литовцы также разграбили имущество евреев, вырывая в том числе золотые зубы казнённых. Сегодняшняя современная Литва не признаёт полноты преступлений, пытаясь преподнести события тех лет как некий естественный гнев местных жителей против евреев, которые якобы поддерживали коммунистов.