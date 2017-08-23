Ярославль, 23 августа, 2017, 17:19 — ИА Регнум. В Кирилло-Афанасиевский монастырь города Ярославля прибыли новые купола. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Монастырь, основанный в 17 веке, сейчас реставрируется на средства правительства Москвы, выделенные Ярославской области для благоустройства зоны ЮНЕСКО.

Кирилло-Афанасиевский монастырь в Ярославле

Купола с медным покрытием изготовлены в городе Волгодонске. Они прибыли в разобранном состоянии и будут собираться в процессе монтажа. Новые купола будут установлены на Спасо-Пробоинский храм и Алексиевский придел Кирилло-Афанасиевского храма, а также на новую колокольню.

«Реставрационные работы ведутся. Уже проведено укрепление и гидроизоляция фундаментов, предстоит восстановление колокольни и куполов. Кроме этого, будут восстановлены южные врата монастыря, которые будут выходить в сторону улицы Революционной. Перед главным фасадом, вдоль монастырской стены, планируется воссоздать мостовую в стиле 17 века», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии иерей Александр Сатомский.

Колокольня монастыря была разрушена после революции, сейчас обитель не имеет звонницы. Ее планируется воссоздать в прежних формах.