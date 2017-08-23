Калуга, 23 августа, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В Калужской области предложили на три месяца закрывать торговые объекты в случае неудовлетворительного внешнего облика или плохо организованного подъезда к ним. С такой инициативой выступил на заседании регионального кабинета министров калужский губернатор Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Premier.gov.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

Новые требования к малому бизнесу глава региона пояснил неоднократными жалобами жителей, особенно из отдалённых населённых пунктов, на то, что отдельные магазины не только портят облик местности, но даже отпугивают покупателей.

«Надо просто находить возможность приостанавливать деятельность этих торговых предприятий на 90 дней, пока они не наведут порядок. Я в субботу проехал Боровский район и Малоярославецкий. Смотришь, магазин работает 20 лет, а подъехать к нему невозможно. Чтобы сельскому жителю сходить туда, надо надевать сапоги. Нашли возможность открыть торговое предприятие — благоустройте подъезды. Проведите такую работу», — заявил министрам областного правительства Анатолий Артамонов.

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM первый городской глава Калуги, политолог Виталий Черников, очередное нововведение губернатора — это принуждение малого бизнеса, на плечи которого перекладывают вопросы, реально входящие в обязанности местных администраций.

«Предложение губернатора Анатолия Артамонова отсылает нас в недавнее советское прошлое, когда предприятия обязывали содержать социальную инфраструктуру. Но тогда всё было государственным — от промышленности до газетных киосков. Доктор экономических наук Анатолий Артамонов должен был бы знать, что уже более четверти века мы живём в условиях свободного рынка. И принуждать малый бизнес заниматься благоустройством общественных пространств, подменяя этим работу местных властей, мягко говоря, незаконно», — считает Черников.

Если всё-таки данный принцип решат применить, то применить его следует и к иностранным инвесторам, активно приглашаемым в регион, подчеркнул он.

«Хочешь работать в Калужской области? — заасфальтируй дорогу, построй развязку, разбей газоны. Однако здесь областная власть действует прямо наоборот — тратит миллиарды бюджетных денег (включая строительство международного аэропорта) для того, чтобы обеспечить тепличные условия «Самсунгам», «Фольксвагенам», «Вольво» и многим другим заезжим иностранным компаниям, одновременно освобождая их от налогов на многие годы вперед. Вот и получается, что за инфраструктуру должны платить малые предприниматели, которым Артамонов грозит закрытием на 90 дней, если они на займутся ремонтом муниципальных дорог и тротуаров. Так можно дойти и до того, что закрыть в квартирах людей, если они сами не начнут за свои кровные мостить улицы, по которым ходят. Хотя, возможно, к этому всё и идёт. Ведь государственный долг Калужской области пока никак не хочет сокращаться, и по состоянию на 1 августа 2017 года он составил почти 30,8 миллиардов рублей», — резюмировал Виталий Черников.

Напомним, губернатор Анатолий Артамонов снискал славу «крепкого хозяйственника» у солидных инвесторов, а также руководителя с нестандартным мышлением и специфическими красноречием.

Так, например, ранее он предложил пополнять бюджет региона за счет производства водки. «Я не агитирую никого её потом употреблять… С одной стороны, лучше бы её не было, с другой стороны, нужны деньги в бюджет», — заявлял Анатолий Артамонов.

Также губернатор раскритиковал принцип строительства нового жилья для переселенцев из ветхих домов. Так, в регионе возводят на 30% больше площадей, чем признано аварийными, при этом 30% стоимости жилья компенсируется за счёт областного бюджета. К тому же площадь квартир, которая предоставляется взамен аварийных, как правило, больше старых.

«Тридцать процентов — это очень много, значит, надо поскромнее. Брать жилье, которое бы не слишком отличалось по площади от ликвидируемого», — заявил губернатор Анатолий Артамонов.

Калужский губернатор предложил ввести экологический сбор на продажу пиротехники. По его мнению, сбор должен равняться 100% от стоимости петарды:

«Надо установить такую экологическую плату, чтобы никому и неповадно было, чтобы никто не захотел этой глупостью заниматься. Это добавление надо сделать. Допустим, мощность такая вот этой фитюльки. Если она выстрелит, то надо за нанесенный экологический вред заплатить вот такую сумму, примерно равнозначную этому патрону. Покупаешь — сразу плати экологический сбор, чтобы он шёл в бюджет, — заявлял Артамонов.

Кроме того, губернатор Калужской области известен призывами отказаться от варки варенья. «Абсолютно бесполезное занятие — варить варенье, кроме вреда, ничего нету в этом. Брали бы и замораживали, холодильники есть у всех», — убежден Анатолий Артамонов. Причиной призывов стал дефицит сахара в Калужском регионе, в результате которого цены на продукт выросли на 1,5−2%.