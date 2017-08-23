Симферополь, 23 августа, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Крымские общественники предлагают построить большой музейно-выставочный центр на территории крупнейшего мемориала памяти жертв фашистской оккупации полуострова 1941−1945 гг. концлагеря «Красный», передает корреспондент ИА REGNUM.

EPC2016 Памятник детям, убитым нацистами в концлагере «Красный»

По информации советника главы крымского парламента Юрия Зозули, которую он озвучил на заседании Комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия, новый комплекс площадью 3 тыс. квадратных метров рассчитан на 300 человек.

«Работа мемориала в последние годы показала хорошие результаты, число посетителей увеличивается. Это общественная инициатива, поэтому будет реализована не на бюджетные деньги», — отметил советник.

По его словам, общая территория мемориального комплекса имеет порядка 21 га свободной земли, которую предполагается отдать под мемориальный парк. Помимо этого, в связи с тем, что с постройкой трассы «Таврида» зеленых насаждений станет меньше, предлагается высадить порядка 4 тысяч зеленых насаждений в этом парке.

Напомним, на Нюрнбергском процессе это трагическое место было включено в общий список мировых лагерей смерти.

С 1942 по 1944 год в «Красном» погибло более 15 тысяч советских граждан. Одновременно там находилось от 400 до 2500 человек. По свидетельствам очевидцев, оккупанты регулярно сбрасывали в колодцы живых людей, связанных колючей проволокой, и сжигали узников на кострах. Были случаи, когда беременным женщинам протыкали животы, заявляя, что там у них тоже прячется партизан или подпольщик. В концлагере «Красный» также были впервые применены «душегубки», в которых людей убивали газом.

В 2011 году по инициативе председателя Госсовета РК Владимира Константинова в память о жертвах нацистского лагеря на этом месте было начато строительство мемориального комплекса.

Торжественная церемония открытия первой очереди мемориала, как сообщало ИА REGNUM, состоялась в 2015 году. Комплекс включает в себя музей, часовню, Вечный огонь, памятный колокол, Братскую могилу, памятные знаки над «колодцами смерти».

Позже на месте сожжения жертв концлагеря был открыт «Сквер памяти».

В будущем власти обещают построить там исследовательский центр по изучению истории Великой Отечественной войны.