Москва, 23 августа, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Малый спутник Минобороны России, запущенный в июне с космодрома «Плесецк», успешно выведен на орбиту, сообщает 23 августа пресс-служба ведомства.

Sdelanounas.ru Запуск РН «Союз-2.1в» 23 июня 2017 г с космодрома «Плесецк»

Как отмечается, сегодня состоялось отделение от космической платформы малого аппарата, который предназначен для инспекции состояния другого российского военного спутника.

«В дальнейшем планируется провести научный эксперимент по исследованию малым космическим аппаратом этого спутника по его внешнему виду», — говорится в сообщении.

Лёгкая ракета-носитель «Союз-2.1в» с космическим аппаратом Минобороны была запущена 23 июня с космодрома «Плесецк», обеспечивающего космические программы, связанные с оборонными пусками.

По информации Минобороны, аппарат представляет собой космическую платформу, на которой могут размещаться различные варианты полезной нагрузки.