Новосибирск, 24 августа, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Около месяца назад информационное пространство буквально взорвалось новостью о том, что Андрей Малахов уходит с Первого канала. Подогрели страсти сообщения о закрытии проекта «Пока все дома» и программы Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Тему подхватили и муссировали СМИ, социальные сети, блогеры. Обсуждение телевидения, которое, как уверяют некоторые, «никто и не смотрит», больше напоминало какую-то истерию. Новости вокруг Первого канала, его ведущих и Константина Эрнста, мгновенно подхватывали новостные агрегаторы, выводя их в топ. На второй план ушли более весомые и, видимо, менее скандальные проблемы. Та же реновация, те же международные отношения, Сирия, США — буквально меркли перед прощальным письмом Малахова Эрнсту.

Скриншот станицы Saty2015 Андрей Малахов

Почему обычная ротация кадров, увольнения ведущих, закрытие программ, которые себя изжили, так сильно взволновали общество? И взволновали ли? Тут же появилось мнение, что такой «шумихой» просто пытаются отвлечь внимание от чего-то более важного и серьёзного.

Председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин подобного мнения не отвергает.

«Версия, что раскручивание шума вокруг Первого канала в большей степени полезна для отвлечения внимания его зрителей от реальной проблематики — да, имеет право на существование. Хотя, впрочем, аудитория, смотрящая Первый канал вряд ли умеет понимать — где её настоящие проблемы…» — считает он.

Продюсер «8 Канал. Новосибирск» Алёна Пятенок вообще не понимает, с чего такое внимание к стандартным событиям на телевидении.

«Не хочется впадать в эту истерию. Ну закрывают парочку шоу, откроют другие, люди увольняются — придут новые звёзды. Малахов уходит на другой канал, не захотел делать в шоу политику. Тимур Кизяков поступил не очень красиво и его программу закрыли из-за разногласий с руководством. А что тут обсуждать? Мне жаль, что у СМИ так мало инфоповодов, раз им приходится эту тему мусолить», — отметила Пятенок.

Новосибирский режиссёр, сценарист Пётр Дикарёв высказал мнение, что, возможно, шумиха на Первом канале и вокруг него связана с предстоящими выборами в России.

«Может быть, просто нас заставляют искать какие-то тайные смыслы, подоплёки накануне большого электорального цикла. Я не смог для себя выделить ничего неожиданного, чего не было бы в предыдущие годы. Телевизионные каналы усиливают своё присутствие в сознании избирателя. И это укладывается в стратегию их поведения за год до выборов», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Пётр Дикарёв.

Режиссер подчёркивает, что «как бы не хотелось человеку интернетному думать, что телевидение умирает, что телевидение не пользуется спросом и так далее, но это не так». По его мнению, в этом есть некая ошибка, которая тоже уводит от реальности.

«Ошибка человека интернетного думать, что весь мир определяется его кругом общения на Facebook. Очень легко подумать, что никто не смотрит телевизор, потому что из моих знакомых, из моих френдов никто его не смотрит. Отход от телевидения свойственен возрасту. Стоит только уйти от вот этих чашечек кофе, смузи, смартфонов, оглянуться в сторону остальной России. Я только что по глубинке хорошо проехался. А вы там спросите у кого-нибудь, что такое Meduza, РБК. Там спросят, что это за сорт сигарет такой. Зато по деревням везде стоит Триколор. Если над избой не стоит Триколор, значит там совсем глухо. И вот эта наша глубинка — это огромная страна. И более того, именно этот электорат телевизионный ходит голосовать. А те, кто черпают информацию из соцсетей и не смотрят телевизор, те, кто верят блогеру, а не верят Дмитрию Киселёву, они не пойдут голосовать все равно. Их протестность, вообще какая-то политическая позиция — она недозрелая. Это всё заканчивается вот таким бунтарством кухонно-прогулочным. Они погуляли и всё. А в день выборов срабатывает: «да, за меня всё равно всё решили». Хотя это ерунда полная. С выборами ситуация сильно поменялась», — пояснил свою позицию Дикарёв.

Он считает, что «можно сколько угодно говорить, что телевидение теряет позиции, но в плане пропагандистской машины оно эти позиции никуда не теряет на данный момент». И пока у нас по всей России будут стоять тарелки Триколора, отмечает сценарист, — это будет показатель того, что люди в информационном поле.

«В этом смысле ничего не изменится. Интернет не рулит, он служит канализацией протеста, негодования, недовольства. Но эта аудитория не верит в легитимные способы как-то повлиять на власть, реализовать свое право, имея своих представителей в законодательной власти, да и в исполнительной тоже. И сегодняшняя активность Первого канала — в этом нет ничего необычного, так происходило каждый год. Телевидение может сталкивать внимание телезрителей, могут отрабатываться все основные каналы. У каждого свой конёк. У Первого канала — какая-то скандальность, у России 1 — она разнообразная. Да и на других каналах аналогичные шоу. Они поддерживают фоновую легкую истерийку, накачиваются за год до главного события», — отмечает Пётр Дикарёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал. Свой уход о объяснил «кризисом жанра абсолютно во всём» и тем, что «захотелось самостоятельности».

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Малахов привел в пример своих коллег, которые самостоятельно «принимали решения» и «становились продюсерами своих программ».

Он также разместил на портале StarHit открытое письмо, адресованное генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и бывшим коллегам. В письме Малахов поблагодарил всех тех, с кем вместе трудился долгие годы, в том числе на ток-шоу «Пусть говорят».

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Также 15 августа было объявлено о закрытии проекта «Пока все дома» в связи с финансовыми махинациями ведущего, испортившими каналу репутацию. Ведущий программы Тимур Кизяков, в свою очередь, заявил, что считает недопустимыми методы руководства каналом.

Также закрыта программа Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». Причина — исчерпанность формата: ведущая сама решила закрыть проект и заняться новыми. Руководство канала поддержало ее решение.

Перестановки и громкие уходы с Первого канала телеведущих вызвали волну слухов и активное обсуждение, в том числе в СМИ.