Киев, 23 августа, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В 2017 году Киев рассчитывает на получение летального оружия от стран-партнеров, в том числе стран-членов НАТО. Пока что летальное вооружение (времен СССР) для нужд Украины предоставила только Литва.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

«Мы обращались ко всем странам мира относительно предоставления нам летального оружия. Нам такую помощь предоставила только Литва. Мы готовы к получению летального оружия, но для этого нужно решение стран-партнеров», — сказал сегодня, 23 августа, на брифинге министр обороны Украины Степан Полторак.

Ранее, в 2016 году, Украина получила от Литвы до 150 единиц летального оружия разработки и производства СССР. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко передал представителю командования перископ, который был приобретен за собственные деньги президентом Литвы Далей Грибаускайте.

При этом Полторак отметил, что сегодня в Киев прилетит восемь министров обороны стран НАТО.

«Сегодня к нам приедут восемь министров обороны. Завтра ожидаем прибытия министра обороны Польши. Всего прибудет девять министров обороны, в том числе и министр обороны США, который прибудет сегодня в Украину вечером», — уточнил Полторак.

Поставки американского летального вооружения активно обсуждаются еще с 2014 года, со времен президента Барака Обамы. Дискуссии получили новый импульс в 2017 году с приходом в Белый дом республиканцев и похоже приближаются к завершению. 23 августа в Вильнюсском университете на конференции о региональном лидерстве спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заверил, что целью американской дипломатии является восстановление суверенитета Украины. Его выступление в Twitter опубликовал «Голос Америки».

При этом Волкер напомнил, что эти цели определил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, ещё во время визита в Киев 9 июля. По его словам, США хотят обезопасить всех граждан Украины, «независимо от их национальной или религиозной принадлежности». Волкер призвал не забывать, что в Европе «на расстоянии менее полутора часов полета на самолете сейчас бурлит горячая война». Чтобы остановить её, спецпредставитель призвал достичь длительного и прочного режима прекращения огня в Донбассе.

В свою очередь, 23 августа генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко заявил, что после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель Госдепа США Волкер обсудит ситуацию в Донбассе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По его словам, решение о передаче Украине летального вооружения будет принимать лично президент Дональд Трамп.

«У Волкера уже есть наработки. В частности, вчера он встречался с Сурковым. Думаю, Волкер и Мэттис обменяются своими мнениями. Чего-либо существенного от первой встречи Волкера и Суркова ожидать не приходилось. Нужно понимать следующее: несмотря на то, что Мэттис занимает очень важную должность, решение о передаче Украине оружия будет принимать Трамп. Наверняка он ожидает доклада от Волкера. Хотя стоит признать, что сейчас мы максимально приблизились к тому, чтобы США передали Украине летальное оружие. Три года они сами себя уговаривали и находили разные аргументы, чтобы этого не делать», — сказал в интервью изданию «Гордон» Романенко.

Он считает, что сейчас США максимально приблизились к пониманию необходимости передачи Украине летального вооружения.

«Мэттис и Волкер всегда объективно оценивали ситуацию в Украине. Будучи профессионалами, они поняли, что нам нужно помогать защищаться, а значит, поставлять оружие и технику. А в ходе вчерашней встречи Волкер и Сурков определили, что нынешняя ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон», — считает Романенко.

Кроме того, 6 августа советник президента Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия на Украину, передает MSNBC.

По данным Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения дальнейшего «вторжения на ее территорию». Он считает, что для США не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву.

«Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — добавил Макмастер.

Напомним, ранее NBC News со ссылкой на три источника сообщало, что Пентагон направил в Белый дом письмо с рекомендацией поставить Украине летальное оружие, а именно — высокотехнологичные образцы противотанкового оружия Javelin.

14 августа лояльное к Демократической партии издание Washington Post написало, что предложение передать летальное вооружение Украине, которое продвигают Госдепартамент и Пентагон, указывает на «рост раздражения администрации Трампа российским вторжением на Украину и более широким ухудшением отношений между Белым домом и Кремлем».

Издание отмечает, что в настоящее время ожидается утверждение плана передачи противотанковых и противовоздушных систем обороны Украине со стороны Трампа и его ближайших советников. Это предложение не очень отличается от того, которое отверг президент Обама из-за страха усиления войны в Донбассе. Кроме того, предыдущий президент США не хотел создавать ситуацию, в которой американское оружие могло бы убивать российских солдат. Теоретически такая ситуация может приблизить две ядерные страны к прямому конфликту.

Окончательной даты, когда такое решение может быть принято, нет. Но дебаты продолжаются на фоне запланированной встречи американских и российских дипломатов в ближайшие недели для обсуждения завершения войны на Украине.

Washington Post приводит слова неназванного американского чиновника, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы изменить стратегическое мышление России. На этом фоне передача оружия Украине может стать рычагом, который поможет это сделать.

До этого, 31 июля, информацию о том, что в США разработан план поставки Украине оборонительного летального вооружения подтверждало издание The Wall Street Journal. Речь также шла о передаче ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 1 августа Кремль предостерег США от поставок Украине летального оружия.

«Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе», — заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что Пентагон подготовил план поставок Киеву противотанковых ракет и иных вооружений.

Напомним, Украина с начала войны в Донбассе ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия, но пока безуспешно. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью — бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками, контрбатарейными радарами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, военными инструкторами.