Для войны в Донбассе Киев требует от США ракеты Javelin
Киев, 23 августа, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В 2017 году Киев рассчитывает на получение летального оружия от стран-партнеров, в том числе стран-членов НАТО. Пока что летальное вооружение (времен СССР) для нужд Украины предоставила только Литва.
«Мы обращались ко всем странам мира относительно предоставления нам летального оружия. Нам такую помощь предоставила только Литва. Мы готовы к получению летального оружия, но для этого нужно решение стран-партнеров», — сказал сегодня, 23 августа, на брифинге министр обороны Украины Степан Полторак.
Ранее, в 2016 году, Украина получила от Литвы до 150 единиц летального оружия разработки и производства СССР. В июне 2017 года президент Украины Петр Порошенко передал представителю командования перископ, который был приобретен за собственные деньги президентом Литвы Далей Грибаускайте.
При этом Полторак отметил, что сегодня в Киев прилетит восемь министров обороны стран НАТО.
«Сегодня к нам приедут восемь министров обороны. Завтра ожидаем прибытия министра обороны Польши. Всего прибудет девять министров обороны, в том числе и министр обороны США, который прибудет сегодня в Украину вечером», — уточнил Полторак.
Поставки американского летального вооружения активно обсуждаются еще с 2014 года, со времен президента Барака Обамы. Дискуссии получили новый импульс в 2017 году с приходом в Белый дом республиканцев и похоже приближаются к завершению. 23 августа в Вильнюсском университете на конференции о региональном лидерстве спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заверил, что целью американской дипломатии является восстановление суверенитета Украины. Его выступление в Twitter опубликовал «Голос Америки».
При этом Волкер напомнил, что эти цели определил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, ещё во время визита в Киев 9 июля. По его словам, США хотят обезопасить всех граждан Украины, «независимо от их национальной или религиозной принадлежности». Волкер призвал не забывать, что в Европе «на расстоянии менее полутора часов полета на самолете сейчас бурлит горячая война». Чтобы остановить её, спецпредставитель призвал достичь длительного и прочного режима прекращения огня в Донбассе.
В свою очередь, 23 августа генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко заявил, что после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым спецпредставитель Госдепа США Волкер обсудит ситуацию в Донбассе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. По его словам, решение о передаче Украине летального вооружения будет принимать лично президент Дональд Трамп.
«У Волкера уже есть наработки. В частности, вчера он встречался с Сурковым. Думаю, Волкер и Мэттис обменяются своими мнениями. Чего-либо существенного от первой встречи Волкера и Суркова ожидать не приходилось. Нужно понимать следующее: несмотря на то, что Мэттис занимает очень важную должность, решение о передаче Украине оружия будет принимать Трамп. Наверняка он ожидает доклада от Волкера. Хотя стоит признать, что сейчас мы максимально приблизились к тому, чтобы США передали Украине летальное оружие. Три года они сами себя уговаривали и находили разные аргументы, чтобы этого не делать», — сказал в интервью изданию «Гордон» Романенко.
Он считает, что сейчас США максимально приблизились к пониманию необходимости передачи Украине летального вооружения.
«Мэттис и Волкер всегда объективно оценивали ситуацию в Украине. Будучи профессионалами, они поняли, что нам нужно помогать защищаться, а значит, поставлять оружие и технику. А в ходе вчерашней встречи Волкер и Сурков определили, что нынешняя ситуация на Донбассе не устраивает ни одну из сторон», — считает Романенко.
Кроме того, 6 августа советник президента Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия на Украину, передает MSNBC.
По данным Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения дальнейшего «вторжения на ее территорию». Он считает, что для США не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву.
«Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — добавил Макмастер.
Напомним, ранее NBC News со ссылкой на три источника сообщало, что Пентагон направил в Белый дом письмо с рекомендацией поставить Украине летальное оружие, а именно — высокотехнологичные образцы противотанкового оружия Javelin.
14 августа лояльное к Демократической партии издание Washington Post написало, что предложение передать летальное вооружение Украине, которое продвигают Госдепартамент и Пентагон, указывает на «рост раздражения администрации Трампа российским вторжением на Украину и более широким ухудшением отношений между Белым домом и Кремлем».
Издание отмечает, что в настоящее время ожидается утверждение плана передачи противотанковых и противовоздушных систем обороны Украине со стороны Трампа и его ближайших советников. Это предложение не очень отличается от того, которое отверг президент Обама из-за страха усиления войны в Донбассе. Кроме того, предыдущий президент США не хотел создавать ситуацию, в которой американское оружие могло бы убивать российских солдат. Теоретически такая ситуация может приблизить две ядерные страны к прямому конфликту.
Окончательной даты, когда такое решение может быть принято, нет. Но дебаты продолжаются на фоне запланированной встречи американских и российских дипломатов в ближайшие недели для обсуждения завершения войны на Украине.
Washington Post приводит слова неназванного американского чиновника, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы изменить стратегическое мышление России. На этом фоне передача оружия Украине может стать рычагом, который поможет это сделать.
До этого, 31 июля, информацию о том, что в США разработан план поставки Украине оборонительного летального вооружения подтверждало издание The Wall Street Journal. Речь также шла о передаче ВСУ противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 1 августа Кремль предостерег США от поставок Украине летального оружия.
«Мы считаем, что все стороны, особенно те страны, которые претендуют на роль в урегулировании, должны избегать каких-либо действий, которые могут спровоцировать рост напряженности в и так непростом регионе», — заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что Пентагон подготовил план поставок Киеву противотанковых ракет и иных вооружений.
Напомним, Украина с начала войны в Донбассе ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия, но пока безуспешно. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью — бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками, контрбатарейными радарами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, военными инструкторами.