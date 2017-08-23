Ташкент, 23 августа, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Военная делегация Узбекистана отправилась в Самарскую область России, где с 23 по 26 августа ознакомится с опытом подготовки российского спецназа, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель минобороны республики.

Mil.ru Российский спецназ

Мероприятие организовано в рамках двустороннего военного сотрудничества России и Узбекистана.

«Офицеры вооруженных сил Узбекистана ознакомятся с жизнью и бытом, а также с процессом боевой подготовки военнослужащих отдельной бригады специального назначения», — отметил собеседник агентства.

В частности, российские спецназовцы продемонстрируют своим среднеазиатским коллегам действия по освобождению заложников, эвакуации мирных жителей и раненых, разминированию зданий и другое.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, главы оборонных ведомств России и Узбекистана подписали в ноябре 2016 года Договор о развитии военно-технического сотрудничества и План двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2017 год.