Москва, 23 августа, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Выиграть в новой холодной войне и ответить на мировые вызовы Россия может только, заявив о своем смысловом лидерстве, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на круглом столе «Актуальные вопросы управления обороной Российской Федерации», проходящем в рамках форума «Армия-2017».

ИА Красная Весна Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян

По его словам, смыслы — это главное, но фактически на определенном этапе Россия отказалась от смыслового лидерства. Не от гегемонии и сверхдержавности, а именно от этого лидерства. И тогда была создана та реальность, которая существует уже 25 лет.

«Может, тогда все процессы изменятся? Может, все и ждут этого «русского голоса», мирового, в сфере чего-то не только экономического, но еще и сущностного, принципиально важного: модели человека в 21 веке, модели соотношений идеального и материального и так далее», — заявил Кургинян.

Он напомнил, что в России Запад критикуется за то, что он отходит от своих принципов. «Но он никогда принципы не соблюдал, он сам внутри себя смеется над словом «демократия», — считает политолог.

Если отказываться от заявок на некое смысловое лидерство, то появляется вторичность, которая в условиях прямого «параконфликта», который начался, который опаснее холодной войны и многомернее, не дает возможность выиграть. Хотя нельзя сказать, что сейчас у России нет возможности выиграть.

«Вот это лидерство, многомерность войны, переход «параконфликтов» в военную категорию, сопряжение классической войны и параструктур, возможно, даст нам некий шанс не просто отбиться, но и в существенной степени перехватить мировое лидерство», — заключил лидер движения «Суть времени».

Напомним, на круглом столе «Актуальные вопросы управления обороной Российской Федерации», организованном Военной академией Генерального штаба (ВАГШ) ВС РФ в рамках международного военного форума «Армия-2017», выступают эксперты, политологи, ученые.