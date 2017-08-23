Киев, 23 августа, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, Украина отмечает День флага. Праздничные торжества прошли во всех населенных пунктах страны. В частности, в Киеве президент Петр Порошенко принял участие в торжественном поднятии флага. А личный состав «Батальона почетного караула» выстроился в форме герба Украины. Видеоролик с высоты птичьего полета сняла пресс-служба Нацгвардии.

president.gov.ua Военная техника отправляется для войны на Донбассе

После этого президент Порошенко принял участие в открытии выставки военной техники в центре Киева, которая посвящена Дню Независимости. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

«Большая часть образцов вооружения и военной техники, которая сейчас представлена на выставке в центре Киева, на следующей неделе отправится в воинские части, которые находятся на линии соприкосновения… Оружие, которое представлено сегодня на выставке — в надежных руках. И никто нас не остановит — ни внешний враг, ни пятая колонна, которая изнутри по указке Кремля пыталась дестабилизировать ситуацию», — заверил Порошенко.

По его словам, сегодня украинская армия переживает новый этап своего формирования, чтобы соответствовать требованиям ХХІ века.

«Армия досталась нам разбитой в 2014 году. Армию не то что не готовили к войне, а специально распродавали. Этому преступлению еще предстоит дать политическую, юридическую и моральную оценку. Этим занимался целый ряд тогдашних руководителей Минобороны. По требованию тогдашнего руководства Украины в течение 2010−2012 гг. высшие офицеры ВСУ регулярно посещали российский Генштаб», — цитирует слова Порошенко пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

Он сообщил, что по сравнению с 2013 годом Украина в 10 раз увеличила финансирование закупки вооружений и военной техники.

«Финансирование закупки военной техники и вооружений по сравнению с 2013 годом увеличилось в 10 раз. Во время войны мы нашли эти возможности… 1,6 млрд грн. (62 млн долл. — ред.) пойдет сейчас на закупку и модернизацию новейших образцов вооружения и военной техники. Еще 1,4 млн (55 млн долл. — ред.) — на строительство завода по производству боеприпасов на основе новейших технологий. В бюджете 2017 года на нужды ВСУ предусмотрено 64,5 млрд грн. (2 млрд 534 млн долл. — ред.)… Наш ресурс довольно ограничен, но мы научились его использовать экономно, ответственно. Как результат, мы сдерживаем армию, которая в пять раз больше нашей, которая имеет военный бюджет более чем в 10 раз превышающий наш. За три года государственный концерн «Укроборонпром» передал украинской армии почти 16 тысяч единиц вооружения и военной техники. Теперь мы начинаем этап вооруженного осовременивания армии, то есть выводить наши вооружения на уровень ХХІ века», — добавил Порошенко.

При этом глава государства анонсировал появление на вооружении ВСУ украинских танков «Оплот», средств космической разведки и комплексов крылатых ракет. «Перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий встают важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, современных образцов высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, средств космической разведки и прочее… Вы можете увидеть украинские БРТ-3 и БТР-4. Напомню, в 2013—2014 гг. «с колес» было внесено более 140 модернизаций в каждую модель с использованием боевого опыта. Никогда в мире за столь короткое время не ставили в производство такую сложную машину. Производятся боевые тактические колесные машины «Дозор-Б»… в этом году на вооружение приняты 22 единицы нового вооружения и военной техники», — уточнил он.

При этом Порошенко считает, что Минские соглашения выполнили главную задачу — дали Украине время, чтобы создать и перевооружить армию.

«Среди прочего Минские договоренности дали нам остродефицитное, так нужное время, чтобы мы сделали военное строительство. За эти три года, утверждаю вам как президент, как верховный главнокомандующий, который за это несет непосредственную ответственность, ВСУ восстановили боеспособность, нарастили оперативные возможности, значительно улучшили техническую оснащенность, выросли количественно, выросли качественно», — подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, министр обороны Украины Степан Полторак добавил, что «Оплоты» поступят на вооружение ВСУ в ближайшее время. Он сообщил, что сегодня Украина может себе позволить закупать новую военную технику.

«У нас действительно была такая позиция (модернизировать старые танки, — ред.). Тогда, когда у нас укомплектованность танковых подразделений составляла 30−50% с начала боевых действий, то мы были вынуждены на стоимость одного танка сделать ремонт 10 старых. На сегодня мы имеем полностью укомплектованные танковые подразделения, мы имеем резерв для корпуса резерва. Сегодня мы находимся в таком состоянии, когда мы можем позволить себе покупать новую технику», — рассказал Полторак.

Ранее, 20 августа, Порошенко опубликовал видео модернизированного танка Т-72А, которые выпускает Государственное предприятие «Киевский бронетанковый завод» (входит в состав государственного концерна «Укроборонпром»).

ГК «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.

Напомним, в апреле министр обороны Украины Полторак заявил, что с 1 сентября украинским солдатам поднимут уровень денежного обеспечения. «Уже с 1 сентября размер выплат за участие в контртеррористической операции на линии боевого столкновения составит 10 тысяч гривен (392 долл. — ред.) в месяц, на второй линии — 4,5 тысяч гривен (176 долл. — ред.)», — говорится в заметке Полторака. Также он сообщил, что повышено денежное довольствие военнослужащим Сил специальных операций, Высокомобильных десантных войск и морской пехоты. Кроме того, увеличены выплаты сержантскому составу Вооруженных сил и военнослужащим, обладающим узкопрофильной специальностью, в частности танкистам и артиллеристам. «Значительно увеличен размер одноразовой денежной помощи в случае гибели, инвалидности или потери трудоспособности военнослужащих во время выполнения боевых задач», — написал министр обороны.

Как сообщалось, в августе 2017 года портал госзакупок США Federal Business Opportunities разместил информацию о тендере на поставку для Украины очередной партии военной помощи в виде нелетального оружия и снаряжения. Согласно обнародованным данным, тендер был объявлен бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков еще 14 августа. Для нужд украинских силовиков будут куплены учебные пистолеты Glock G17, патроны к ним, а также несколько разновидностей защитного снаряжения. Всего на сайте указано 16 наименований. Участники тендера должны предоставить Госдепу свои предложения до 22 августа.