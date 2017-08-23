Деревня Алабино, Московская область, 23 августа, 2017, 16:18 — ИА Регнум. США перешли Рубикон, приняв новый пакет санкций против России: фактически, именно Россию, а не Иран и КНДР, назначили «осью зла», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на круглом столе «Актуальные вопросы управления обороной Российской Федерации», проходящем в рамках форума «Армия-2017».

ИА Красная Весна Политолог Сергей Ервандович Кургинян

По его словам, Россия имеет дело со страшным противником, который уже «перешел Рубикон».

«Вопрос не в том, какие там санкции применены США, вопрос в том, что Россия, Иран и Северная Корея вошли в «ось зла», и это решение приняла вся элита США. Россия — ядерная сверхдержава, значит, Иран и КНДР отдыхают, мы — «ось зла». Значит, это огромный вызов», — считает Кургинян.

Политолог отметил, что сейчас сложность ситуации в том, что уже нет состояния «войны» и «мира» и нет понимания, что происходит. Фактически мы имеем дело с «паравойной»: войной стало все, и экономика, и идеология, и концепты, и психология, и идеология, и информационное поле.

«Ведь это же двухфазные системы, когда с одной стороны есть эта сфера экономики, в ней идут процессы — издержки, ресурсы, технологии и так далее. А над этим всем взрывают трубопроводы или устраивают вооруженные конфликты. Вот есть политика, выборы, а есть политические войны, это уже другая сфера», — пояснил лидер движения «Суть времени».

И эта ситуация гораздо хуже, чем холодная война. И ответ здесь не в том, чтобы махать ядерной дубиной, а в том, чтобы противника знать всерьез. И ответить ему на смысловом уровне.

Напомним, на круглом столе «Актуальные вопросы управления обороной Российской Федерации», организованном Военной академией Генерального штаба (ВАГШ) ВС РФ в рамках международного военного форума «Армия-2017», выступают эксперты, политологи, ученые.