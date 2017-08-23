Астрахань, 23 августа, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Глава Астраханской области Александр Жилкин раскрыл подробности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 22 августа в Сочи. О том, когда газ придёт в северные районы, а многодетные семьи получат землю, Жилкин рассказал на сегодняшнем брифинге с журналистами, передаёт ИА REGNUM 23 августа.

Рабочая встреча президента РФ и с губернатором Астраханской области

Что касается сложностей с предоставлением земельных участков семьям с тремя и более детьми в Астрахани, то, по словам губернатора, в настоящее время уже найдены законодательные и юридические решения по поиску подходящих участков в пригородах областного центра, они оформляются, выстраиваются модели взаимодействия с сельскими муниципалитетами.

«Проблема заключается в том, что Астрахань, в отличие от других городов России, ограничена в земельных ресурсах и очень плотно заселена, — объяснил Александр Жилкин. — Выделить большое количество отдельных земельных участков — по заявлениям как многодетных семей, так и представителей других категорий граждан — городу практически нереально».

Мало того, что участков просто не хватает, плюс к этому существует утверждённая программа развития Астрахани, которая чётко определяет, где можно строить индивидуальное жильё, а где нельзя.

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«Мы не можем подойти формально — просто отдать людям пустыри. Участки нужно инфраструктурно обустроить. Этот вопрос требует колоссальных средств, но решение тоже найдено. Думаю, что к концу года многодетные семьи начнут получать землю, но с перспективой того, что там будут свет, газ и вода», — добавил Жилкин.

Еще один важный вопрос, затронутый в ходе беседы с Владимиром Путиным, — газификация северных районов области. По информации Александра Жилкина, благодаря хорошим отношениям с «Газпромом» в регионе ведётся строительство газовой трубы, стоимостью 12 млрд рублей.

«Другие территории такие суммы не получали», — уточнил губернатор, напомнив, что данный проект абсолютно неокупаемый — количество потребителей меньше тех затрат, которые несёт «Газпром», но нормативные сроки, которые они определили для себя, выполняются.

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По словам Жилкина, проект должен быть завершён в 2018 году — «с точки зрения и прокладки трубы, и строительства всех распределительных станций». Параллельно начнётся сооружение распределительных сетей в населённых пунктах. В 2019 году программа по газификации северных астраханских районов будет завершена. На сегодняшний день Астраханская область газифицирована на 87%.

Рассказал журналистам губернатор и о своей просьбе, которую он озвучил президенту РФ — о компенсации выпадающих доходов.

«Президент это понимает — даны соответствующие поручения, есть определённая канва последовательных действий», — добавил Жилкин.

И, наверное, один из самых интересующих журналистов вопрос, касался знаменитой «зелёной папки» президента с вопросами, которые поступали на «Прямую линию». Как выяснилось, из Астраханской области было более 300 обращений.

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«Я считаю, что очень хороший оригинальный подход в этом году выбрал президент, когда массу вопросов со всей страны не просто отписали и сбросили пакетом по регионам, а выстроили систему мониторинга за их решением», — прокомментировал Жилкин.

Он заверил, что «сегодня все обозначенные президентом вопросы на контроле, будут приняты соответствующие решения»: «Проблем с этим я не вижу».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 августа, на встрече в Сочи губернатор Астраханской области Александр Жилкин доложил главе российского государства о социально-экономическом положении в регионе. Ранее рабочая встреча Жилкина с Путиным прошла в мае 2016 года.