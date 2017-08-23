Ярославль, 23 августа, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В Ярославле во время раскопок у Митрополичьих палат археологи нашли княжескую печать XII века, которая предположительно принадлежала супруге князя Всеволода Большое гнездо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Институте археологии РАН

Найденная археологами печать

В Ярославле на месте раскопок у Митрополичьих палат найдена свинцовая печать, которая раньше была на свитке. Сам свиток давно истлел, но свинцовая печать с изображением святых Константина и Марии сохранилась. Предположительно она датируется концом XII — началом XIII века.

Группа археологов под руководством Аси Энговатовой помимо печати обнаружила фрагменты стеклянных сосудов, а также остатки необычно большой для рубежа XII—XIII веков деревянной постройки. Эти находки дают археологам основания полагать, что в районе Митрополичьих палат, построенных в конце XVII века, находился упоминаемый в летописях «княжий двор» первого удельного ярославского князя Всеволода (Иоанна) Константиновича, убитого в 1238 году в знаменитой битве с войсками Бату-хана на реке Сить.

В древней Руси иметь печати было разрешено узкому кругу представителей власти и церковного духовенства. Ими пользовались: Киевский великий князь, приближенные к нему князья, сидевшие на отдельных столах, княжеские посадники, исполняющие волю Великого князя Киевского и управлявшие частями государства Киевского, и вместе с тем патриарх и митрополиты. Имеются свидетельства о применении печатей еще до крещения Руси в ХI веке. В те времена печати были обязательным атрибутом власти.

Княжеские печати широко применялись в древнерусском делопроизводстве — с их помощью скреплялись и запечатывались документы, их использовали при заключении договоров и выдаче жалованных грамот. При этом стоит отметить, что в тот период применялись два вида печатей: вислые и прикладные. Вислые печати были более сложными: их сначала оттискивали с помощью специальных щипцов, а затем привешивали к документу с помощью шнурков. В то время как прикладные печати просто оттискивались на бумаге с помощью штампа, роль которого часто выполнял перстень. Найденная в Ярославле печать была вислая.

По традиции на женских печатях изображали двух святых. Имя второго святого — такое же как у мужа владелицы печати. В институте археологии предполагают, что печать принадлежала княгине — супруге великого князя Владимирского Константина Всеволодовича. Он родился 18 мая 1185 года и умер 2 февраля 1218. Носил титулы князь Новгородский (1205—1208), князь Ростовский (1208—1216), Великий князь Владимирский (1216—1218). Старинные историографы награждали его эпитетами «Мудрый» и «Добрый». Печать его сына — первого удельного ярославского князя Всеволода Константиновича — была найдена поблизости от Митрополичьих палат в 2010 году. Имя супруги князя Владимирского раньше было неизвестным. Про нее историки знали, что она была дочерью смоленского князя Мстислава Романовича, а после смерти мужа постриглась в монахини и взяла имя Агафья. На печати два святых — Константин и Мария. Имя женского святого указывает на то, что владелицу печати звали Марией.