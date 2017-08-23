Деревня Алабино, Московская область, 23 августа, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Действия президента США Дональда Трампа не просчитываются в России с точки зрения психологического портрета, от него ждут рациональных действий, тогда как Трамп может руководствоваться совсем другими мотивами. Это может привести к серьезным ошибкам, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на круглом столе «Актуальные вопросы управления обороной Российской Федерации», проходящем в рамках форума «Армия-2017».

ИА Красная Весна Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян

Говоря о прогнозировании, Кургинян обратил внимание на два аспекта. Один аспект объективный — это то, что процессы становятся более сложными и они сами могут тащить за собой людей, вне зависимости от того, что люди хотят. Вторая сторона прогнозирования заключается в том, какие субъекты действуют и какие люди по-настоящему их форматируют.

«Кто находится в центре этого действия, и что эта сила, которая это действие осуществляет, и какие мотивы в это действие вкладывает. Иногда нам кажется, что это нечто рациональное», — пояснил политолог, приведя в пример Гитлера, который, с рациональной точки зрения, не должен был нападать на СССР так, как он это сделал.

По его мнению, с этой точки зрения в СССР было много просчетов. Однако, вопрос заключается в том, есть ли у России сегодня портреты, скажем, Трампа и кто сказал, что Трамп будет действовать абсолютно рациональным образом, задался вопросом выступающий.

«Значит, мы рассчитываем на какие-то факторы, так сказать, компоненты, на все что угодно. А потом оказывается что, как черт из табакерки, выскакивает какой-то совершенно непонятно откуда берущийся фактор, а поведение оказывается не просчитано. Может быть, потому что мы предполагали не ту сложность субъекта, который в этом деле сидит», — уточнил Кургинян.

Он напомнил о том, как Трамп сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о ракетном ударе по Сирии. Президент США сделал это в тот момент, когда лидеры взяли ложки и стали есть торт. При этом Трамп «смачно описывал», какой это торт.

«Очень часто вот этим самым объективным процессам, которые, разумеется, имеют колоссальное значение, придают решающее значение. Мне кажется, что это неверно. Что на самом деле мы вообще в сфере всего, что касается войны, стратегически выходим за классическое представление о научности. Что если мы будем ограничиваться классическим представлением о научности, то мы допустим определенные ошибки», — считает лидер движения «Суть времени».

Если в науке мы имеем дело с субъект-объектными отношениями, то в конфликтах — с субъект-субъектными отношениями, в которых субъект понимает, что его исследуют, что против него ведется игра. Он и отвечает на это исследование: имитирует какие-то ходы, создает альтернативные игровые сценарии, работает в сфере неожиданности.

«И мы все больше имеем дело с этими субъектами. Причем наряду с обычными субъектами начинают появляться субъекты странные», — сказал Кургинян, приведя в пример семью Трампа, которая может воздействовать на него. И тогда возникает вопрос, а имеет ли эта семья статус субъекта.

Напомним, на круглом столе «Актуальные вопросы управления обороной Российской Федерации», организованном Военной академией Генерального штаба (ВАГШ) ВС РФ в рамках международного военного форума «Армия-2017», выступают эксперты, политологи, ученые. Они дают свои оценки и видение текущей политической и военной ситуации.