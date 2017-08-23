Берн, 23 августа, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Французский нефтяной гигант Total придирчиво изучает глобальный проект «Арктик 2», к осуществлению которого уже приступил партнер французов — российская компания «Новатэк».

Laurent Vincenti Тоталь

«Впервые о возможном совместном участии в освоении нефтегазовых месторождений российского Севера в рамках этого проекта было заявлено еще перед встречей Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в мае нынешнего года, — пишет швейцарская Les Echos. — Хотя два президента и не обсуждали «Арктик 2» публично, после саммита Total стала демонстрировать свое желание войти в консорциум. Французская компания и «Новатэк» уже состоят в партнерских отношениях — 19% акций российского предприятия принадлежат Total»

«Предполагаемое в рамках «Арктик 2» строительство завода по переработке сжиженного газа на Ямале должно начаться в 2019 году, — отмечает издание. — Французов к нему, по большей части, решили привлечь из-за нехватки инвестиций. Однако введение новых санкций США, затрагивающих и интересы ЕС, может воспрепятствовать участию Total в названном выше проекте. Правда, российская сторона утверждает, что завод будет строиться и работать с применением только российских технологий, что выведет его из-под санкций. Строительство завода планируется начать в 2019 году, а закончить — к 2023. К этому моменту пресыщение рынка американским СПГ уже пройдет, потребность в газе вырастет и цена продукта станет такой, что позволит производству быть рентабельным».