Махачкала, 23 августа, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Несколько жителей Махачкалы обратились в суд с требованием отменить решение о строительстве православного кафедрального собора в честь святого князя Александра Невского, который планируют построить в парке «Ак-Гёль» в Махачкале у одноименного озера.

Рамазан Раджабов ИА REGNUM

Иск подготовлен против мэрии города и православной епархии, сообщил ИА REGNUM юрист Арсен Магомедов, который в суде будет представлять интересы истцов. Первое, вступительное заседание должно состояться сегодня в Ленинском районном суде Махачкалы.

Противники строительства собора подчеркивают, что они против не его возведения, а против того, чтобы его строили именно в этом месте, потому что парковая зона вокруг озера и так застроена.

По мнению журналиста Андрея Меламедова, в Махачкале массово уничтожаются зеленые насаждения, а место, где планируется стройка, а также территория вокруг нее когда-то были парковой зоной. В последнее время вокруг постоянно появляются какие-то новые объекты. Как считает Меламедов, Махачкала является городом, где очень низкий процент зеленых насаждений на душу населения.

В качестве альтернативы противники строительства собора предлагают место по проспекту Шамиля, где уже строится музей «Россия — моя история».

В пятницу, 18 июля, в Доме дружбы в Махачкале состоялось собрание в поддержку строительства собора. Организаторами выступил Дагестанский центр русского языка и культуры. Учреждение подведомственно министерству по национальной политике республики. Собравшиеся поблагодарили за решение о возведении храма Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, главу Дагестана Рамазана Абдулатипова и мэра города Мусу Мусаева.

Директор центра Лариса Куканова отметила, что строительство собора — это восстановление исторической справедливости, потому что в Махачкале такой храм существовал до тех пор, пока его не уничтожили в 1953 году. На встречу пришли и противники строительства собора, которые пытались убедить собравшихся в том, что для города важнее сохранить зеленые зоны, а в храмах нет нужды, потому что действующая церковь в Махачкале заполняется только во время Пасхи и Крещения.

В ответ Куканова убеждала, что на месте будущего собора нет зеленых насаждений, а территория вокруг храма будет благоустроена зелеными зонами. По ее словам, место будущего храма — «пустырь», которым будет украшен собор, пишет «Черновик».

"Он будет способствовать духовному просвещению нашей молодёжи, облагородит окрестности озера Ак-Гёль и ту пустошь, тот пустырь, который, несомненно, портит вид, находясь в непосредственной близости с недавно обустроенным парком. Исповедовать православие без храма очень сложно. Невозможно», — передает издание слова директора Центра русского языка и культуры.

Сейчас строительство не начато, но территория уже огорожена забором. В Махачкале есть одна церковь. По данным переписи населения 2010 года, в городе проживет 37 тысяч русских (5,4%).

Храм Александра Невского был заложен в Махачкале в 1871 году, когда город назывался Петровск. Строительство завершилось через 20 лет. В 1891 году собор был освящен. Располагался он на склоне горы Анжи-Арка, на возвышенном берегу Каспийского моря.

В 1953 году храм был взорван, а на его месте построено здание правительства Дагестанской АССР. Сейчас там расположен Дом правительства Республики Дагестан. В Махачкале также находился храм святителя Николая, который был снесен в 1926 году. На этом месте позже было построено здание Аварского музыкально-драматического театра.

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