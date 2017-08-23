Ярославль, 23 августа, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Ярославской области в этом году создадут два туристско-рекреационных кластера: «Золотое кольцо» с объемом инвестиций 4,4 млрд рублей и «Ярославское взморье» — в него вложат 2,6 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте туризма правительства Ярославской области

Http://www.yarregion.ru ТРК «Ярославское взморье»

В рамках федеральной целевой программы в 2011—2018 годах на территории Центрального федерального округа предусмотрено создание восьми туристско-рекреационных кластеров: в Ивановской, Костромской, Липецкой, Московской, Рязанской и Тверской областях, а также двух кластеров в Ярославской области.

Комплекс «Ярославское взморье» уже принимает порядка 110 тыс. туристов ежегодно, из них около 20 тыс. туристов — с судов, причаливающих к Бухте Коприно. В 2017 году завершаются работы по строительству новой автомобильной дороги от д. Ясенево до причала (зеленой стоянки). Завершаются работы по созданию туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо».

Открытие туристского комплекса планируется в декабре 2017 года. Ожидаемый годовой туристический поток в 2018 году составит 127 тыс. туристов, предполагается создание 250 дополнительных рабочих мест.

«До 2025 г в регионе предлагается реализовать еще ряд крупных инвестпроектов на базе Ярославского зоопарка, Центра лыжного спорта «Дёмино» в Рыбинском районе, Центра водного спорта «Ветрено» в Брейтовском районе. Также в числе перспективных проектов — масштабный исторический комплекс «Веретея» в г. Переславль-Залесский», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Власти региона подготовили заявку на участие в федеральной программе «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации» на 2019 — 2025 годы» на создание и развитие трех туристских кластеров: «Большая Волга Ярославии», ориентированный на круизный и активный туризм, кластер «Золотое кольцо 2.0» для культурного и рекреационного туризма и кластер «Ярославия», объединяющий все города Ярославской области и формирующий новые продукты в сфере культурного и городского туризма.

Общая сумма финансирования заявок 24,9 млрд руб. в том числе средства федерального бюджета 6,4 млрд руб., средства регионального бюджета 1,1 млрд руб., средства инвесторов — 17,4 млрд руб.