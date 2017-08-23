Ярославль, 23 августа, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Все школы и детские сады Ярославля готовы к новому учебному году. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля заявила директор городского департамента образования Елена Иванова, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Все учреждения приняты к новому учебному году специальной комиссией.

City-yaroslavl.ru Комиссия муниципалитета Ярославля

В департаменте отмечают, что число школьников в Ярославле растет из года в год. Остро стоит вопрос второй смены. В этом учебном году во вторую смену будет учиться 9200 школьников. Достаточно загружены и классы — средняя наполняемость составляет 27 человек в одном классе, а у первоклашек этот показатель еще выше — 28,2.

Городские власти активно пытаются решать эту проблему, приспосабливая под классы помещения, которые ранее использовались для других целей. Ощущается нехватка и детских садов. Самая тяжелая ситуация с очередью в детские сады — в новых микрорайонах: «Сокол», «Яблоневый посад», а также на улице Большой Федоровской. При этом в микрорайоне «Сокол» два новых садика должны сдать уже в этом году.

По словам Елены Ивановой, на подготовку учебных заведений в этом году было потрачено 145 млн рублей, из них 77 млн — из городского бюджета, 68 млн — из областного, из них 49 млн — по губернаторской программе «Решаем вместе». По словам Елены Ивановой, с финансированием работ проблем нет.

«Ударными темпами проведена асфальтировка школьных дворов, ранее это была проблема. Ремонты должны закончится до 1 сентября», — сказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Депутаты муниципалитета Ярославля, тем не менее, отметили ряд недочетов при подготовке к учебному году.

«Скоро 1 сентября, а подходы и подъезды к учебным заведениям находятся в неудовлетворительном состоянии. Хотелось бы обратить внимание не только на центральные фасады. Дети идут к школам через дворы. Во многих местах велись работы по подготовке к отопительному сезону. Многие пешеходные дорожки разрушены, начнутся дожди, детям придется идти к школам в бахилах, чтоб сохранить свою обувь. В процессе ремонтных работ многие лежачие полицейские были сняты», — сказал депутат муниципалитета Михаил Пихтов.

«Было задание департаменту, все подъездные пути были обследованы, сфотографированы, вчера состоялось совещание. Ряд мер принято, вопрос остается на контроле», — ответила Елена Иванова.

Депутаты муниципалитета неоднократно поднимали вопрос обеспеченности школ учебниками. В прошлом они зачастую поступали с опозданием и не в полном объеме. На этот раз задержка может быть только с учебником астрономии, которую вернули в школьную программу совсем недавно.

«Количество закупленных учебников будет достаточным, чтобы учиться по новым стандартам. Все учебники поступят до 1 сентября за исключением учебников по астрономии, которые поступят в сентябре» — сказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Депутат Валерий Байло спросил о реализации проекта «Ладошки».

«Система «Ладошки». Нам обещали, что 1 сентября дети наличные деньги носить не будут. Что сделано в этом направлении?», — сказал депутат Валерий Байло.

«По системе «Ладошки» у нас работают пока 3 школы в тестовом режиме. Уже на 4 учреждения закуплено оборудование, но пока нужно отработать всю схему», — ответила Елена Иванова.

По словам Ивановой, в перспективе все школы Ярославля могут быть оборудованы турникетами. Сейчас готовится приказ Министерства образования об антитеррористической защищенности, который предусматривает такие меры. Установка одного турникета обойдется приблизительно в 300 тыс рублей, поэтому мэрия планирует сделать это в течение нескольких лет.

Депутат Сергей Тюрин обратил внимание на то, что с родителей продолжают собирать деньги на замену окон и на охрану школ. Со всеми этими случаями в мэрии намерены разобраться, все пожертвования должны делаться исключительно на добровольной основе.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Вера Никольская обратила внимание на кредиторскую задолженность учреждений образования и планы финансирования школ и детсадов в следующем году.

Депутаты отметили, что подготовка школ и детских садов к новому учебному году проведена на должном уровне, и выразили благодарность всем, кто работал в этом направлении.