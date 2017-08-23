Волгоград, 23 августа, 2017, 15:12 — ИА Регнум. 75 лет прошло с трагической даты варварской бомбардировки Сталинграда, а память о тех страшных дня до сих пор жива в сердцах свидетелей этих ужасных событий. Сегодня, 23 августа, в Волгограде отдали дань памяти жертвам массированной атаки гитлеровской авиации на город на Волге.

Stalingrad-battle.ru Сталинград

Цветы к Вечному огню на площади Павших борцов возложили представители общественных организаций, администрации Волгоградской области и города Волгограда, горожане, многим из которых довелось на себе пережить весь ужас тех страшных дней. Дети военного Сталинграда делились своими воспоминаниями, призывая всех к миру, чтобы никому и никогда не довелось пережить ужас войны. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Вечный огонь

В этот же день на Россошинском военно-мемориальном кладбище прошла церемония перезахоронения 1002 защитников Отечества.

В ходе поисковых работ удалось установить имена 30 бойцов. В Россошки приехали родственники красноармейца 35-й гвардейской стрелковой дивизии (8-й воздушно-десантный корпус) Михаила Макеева; ефрейтора, командира отделения 10-й стрелковой дивизии НКВД Николая Аристархова; сержанта, повозочного 258-й стрелковой дивизии Ильи Уряшева. Родным переданы найденные поисковиками личные вещи защитников Сталинграда.

Volgograd.ru Церемония захоронения останков солдат

Под прощальные залпы останки солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Волгограда и Городищенского района Волгоградской области, были преданы земле. Всего на Россошинском военно-мемориальном кладбище советских солдат, погибших под Сталинградом, с 1997 года вечный покой обрели 19 387 бойцов, имена 700 из них установлены. Ранее они числились пропавшими без вести, захороненными на поле боя или в населенных пунктах (в том числе на Мамаевом кургане) или вовсе не значились в Центральном архиве Минобороны РФ.

23 августа 1942 года стал самым трагичным днём в истории Сталинграда. Утром этого дня немцы, прорвав оборону советской армии, вышли к Волге, оказавшись всего в трёх километрах от тракторного завода.

Ровно в 16:18 свистящие звуки падающих с неба бомб разорвали воздух. Началась массированная бомбардировка города. Всего в течение двух недель отбоя воздушным тревогам не было. Немецкие бомбардировщики совершали до двух тысяч самолетовылетов ежедневно. С 28 августа по 14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до 1000 килограммов. На каждый квадратный километр сталинградской земли приходилось до 5 тысяч бомб и осколков крупного калибра.

Из воспоминаний бывшей прибористки Раисы Гальченко: «23 августа мы услышали гул моторов со стороны Гумрака. И вскоре увидели вражеские самолеты. Всего через несколько ми­нут неподалеку от нас стали рваться бомбы. Мы задыхались в копоти, но бойцы продолжали стрелять. Никто не уходил в укрытие… Для нас дни и ночи слились в сплошной грохот. Вокруг горели улицы. Слышались стоны раненых…«

Stalingrad-battle.ru Сталинград в годы войны

Целый город на Волге был практически стёрт с лица земли. В центре не осталось ни одного целого здания. В груду камней превратились 309 предприятий города. На заводе «Красный Октябрь» были выведены из строя 170 тысяч квадратных метров производственных площадей, полностью разрушены транспортное и крановое хозяйство, механическое и электрооборудование. На Сталинградский тракторный завод с лета 1942 по начало 1943 года было сброшено 8 тысяч авиабомб. От него остались одни развалины.