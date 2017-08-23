Москва, 23 августа, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В конце прошлой недели цена на нефть вышла в район $52 за баррель. Росту способствовали геополитические факторы, снова в Ливии неспокойно на главном месторождении и начались перебои с поставками нефти, заявил корреспонденту аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Дополнительный толчок ценам дали данные Бейкер Хьюз, согласно которым количество активных буровых в США уменьшилось на три штуки. Еще одним аргументом в пользу роста может стать традиционный сезон ураганов в США, который должен скоро наступить», — пояснил Чернобай.

«Однако уже 22 августа цены потеряли пару процентов из-за сообщения компании Петро Лоджистик о том, что поставки нефти странами ОПЕК в августе резко упали, сразу на 419 тыс. баррелей. Фактор спроса на нефть и нефтепродукты сейчас стал ключевым», — считает эксперт.

«Если какая-либо статистика, будь то данные минэнерго США или показатели импорта нефти Китаем будут говорить о снижении спроса и потребления, то эти аргументы станут решающими для дальнейшего движения цен», — отметил Чернобай.

«Они перевесят снижение запасов нефти в США и уменьшение количества буровых. Цена на Brent может снова упасть ниже $50 за баррель», — полагает эксперт.

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