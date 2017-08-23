Москва, 23 августа, 2017, 15:05 — ИА Регнум. С начала августа наблюдается укрепление рубля на 3,6%. Был показан минимум за последние два месяца — 59,40 рубля за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Банк России Рубль

По его словам, «ожидание снижения Банком России ключевой ставки, способствовало увеличению интереса к российским облигациям. Налоговый период также поддержал укрепление национальной валюты».

«Однако в среднесрочной перспективе для рубля складывается не всё так хорошо. Есть проблемы в банковском секторе. Банку из Топ-15 ЦБ РФ выдаёт 100 млрд рублей без залогового кредита для поддержки. Третий месяц подряд падают валютные запасы коммерческих банков. Только за июль они сократились в 3,5 раза, а по сравнению с началом 2017 года в семь раз», — пояснил эксперт.

«На текущей неделе внимание инвесторов сосредоточится на выступлении главы ЕЦБ и ФРС на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул», — напомнил Дядин.

С технической точки зрения уровень 59,40 рубля за доллар США является уровнем поддержки. От этого уровня с большей вероятностью до конца недели можно будет наблюдать движение цены вверх к отметке 59,80 рубля за доллар США и 70,40 рубля за европейскую валюту», — полагает эксперт.

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