Владимир, 23 августа, 2017, 14:53 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Владимирской области проводит проверку по заявлению жителя областного центра, который обвиняет губернатора Светлану Орлову в клевете относительно наличия у его умершей жены генетического заболевания. Сейчас следователи запросили у местного СМИ «Томикс-ТВ» видеозапись выступления главы региона. СМИ опубликовало запрос.

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495 (фрагмент)

Следователям требуется запись выступления губернатора, которое было 14 июня 2017 года, в день празднования Дня медицинского работника.

Вместе с фотографией документа СМИ опубликовало о видеозапись.

«Как мы говорили на коллегии, в первую очередь, мы переоснащаем перинатальные центры. У нас там должно быть все оборудование, чтобы никаких случаев, которые у нас были, понятно, жизнь такова, сложная, и организм человека сложный. Есть проблемы генетические, но по возможности, чтобы мы могли спасать и ребенка, и маму», — сказала тогда Светлана Орлова.

Примечательно, что Светлана Орлова не произнесла имени погибшей женщин. Кроме того, в речи не было и других подробностей.

ИА REGNUM напоминает, что житель Владимира, супруга которого впала в кому после родов, а затем умерла, обратился в полицию с заявлением на губернатора региона Светлану Орлову в июне 2017 года. Владимирец считает, что глава области своими высказываниями оклеветала его супругу и нарушила неприкосновенность частной жизни. При этом он заявил, что имеет документы, которые подтверждают отсутствие каких-либо генетических заболеваний у его жены.

Трагедия произошла летом 2016 года. Молодая мать впала в кому после родов, которые прошли в перинатальном центре. После она умерла в московской клинике.

Поле родов у нее открылось кровотечение, за ее жизнь боролись 40 врачей. После из Владимира роженицу перевезли в Москву. Глава регионального департамента здравоохранения Александр Кирюхин заявил, что причиной осложнений может быть заболевание, которое она перенесла в детстве.

Супруг погибшей уверен, что причиной стала халатность врачей. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».