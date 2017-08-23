Пекин, 23 августа, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Beijing Auto представил свою новинку — компактный городской электромобиль ArcFox Lite. Подразделение ArcFox занимается разработкой гибридных и других экологически чистых видов транспорта.

Pcauto.com.cn ArcFox Lite

Кузов электромобиля выполнен из алюминия и композитных материалов, за счет чего вес автомобиля немногим превышает 700 кг. ArcFox Lite приводится в движение благодаря 49-сильному электродвигателю. Дальность хода не превышает 200 км, пишет «Тайпин цичэ».

Согласно заявлению, размещенному автоконцерном, благодаря специальной аккумуляторной системе, полная подзарядка авто займет не более 1,5 часов. Стоимость новинки пока не раскрывается, ожидается, что ArcFox Lite поступит в продажу уже в октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сети появился первый снимок новинки от китайского автомобильного бренда Baojun, принадлежащего совместному автоконцерну SAIC-GM-Wuling.