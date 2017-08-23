Москва, 23 августа, 2017, 14:37 — ИА Регнум. После двух дней подъема фондовые площадки мира перешли в режим умеренной коррекции на новых заявлениях Трампа, который снова поднял тему строительства стены на границе с Мексикой, намекнул на грядущую ликвидацию НАФТА, а также ввел санкции в отношении Китая, тем самым оказывая давление на КНР в вопросе с Северной Кореей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

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«Российские индексы открылись в минусе и продолжают торговаться под небольшим давлением с оглядкой на иностранных коллег и флэтовую динамику цен на нефть. ММВБ остается под отметкой 1950, не находя поводов для ее тестирования. Долларовый РТС — под небольшим давлением на фоне признаков отступления рубля», — пояснил эксперт.

По его мнению, «отечественная валюта продолжает консолидироваться без четко заданного вектора движения. Локально на курс рубля влияют настроения в сырьевом сегменте, но и здесь нет единой динамики».

«22 августа котировки Brent не отважились на атаку уровня $52 и теперь не могут оторваться от уровней вблизи $51. Отчет минэнерго США может несколько оживить движение на рынке черного золота. Если показатели не оправдают ожиданий, актив рискует протестировать отметку $51», — считает эксперт.

«Доллар притих после вчерашнего подъема, вернувшись к снижению в паре с иеной. Агрессивные комментарии Трампа не вызвали новой волны бегства от рисков, но желание покупать отбили, на фоне чего японская валюта снова привлекла спрос, правда, умеренный», — отметил Диргин.

«В целом игроки по-прежнему воздерживаются от принятия важных торговых решений в ожидании 25 августа, когда на симпозиуме в Джексон-Хоул выступят главы ЕЦБ и ФРС. И евро, и доллар питают надежды на «агрессивную» риторику регуляторов», — полагает эксперт.

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