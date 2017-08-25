Кронштадт, Санкт-Петербург, 25 августа, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Сбор средств для крауд-проекта «Я — Кронштадт» завершился, однако не набрал нужную сумму. Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о документальном фильме киностудии «Бородач», повествующем о городе-крепости в необычном ключе.

Иван Айвазовский. Кронштадтский рейд. 1840

В сборе средств приняли участие более семидесяти акционеров, тем не менее из заявленной суммы в 1 миллион проект собрал менее 50 000 рублей. Создатели ленты планируют продолжать сбор средств.

«Будем еще раз запускать проект на «Планете.ру», но съемки прекращать не будем, — комментирует Илья Тарасов, режиссер фильма. — Не могу сказать, сколько времени у нас это займет. Я думаю, что при отсутствии должного финансирования на сегодняшний день это может занять еще несколько лет. Наверное, людям просто не интересно. Если хотя бы каждый третий житель Кронштадта поучаствовал в сборе средств, все было бы намного позитивнее, чем сейчас».

Большая часть фильма будет построена на кадрах, снятых с воздуха. Помимо архитектуры и природы острова Котлин, фильм передаст изменение жизни горожан за последние десятилетия.