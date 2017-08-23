Ярославль, 23 августа, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Об этом сегодня заявил координатор проекта мэрии города «ЯрКарта», выступавший на радиостанции «Эхо Москвы-Ярославль».

Http://yarkarta.ru В Ярославле началась выдача «ЯрКарт»

Напомним, неделю назад мэрия города объявила о старте социального проекта «ЯрКарта». По ней пенсионеры, многодетные семьи и инвалиды могут со скидкой покупать продукты и лекарства, а также оплачивать услуги. Скидку можно будет получить в тех организациях (магазинах, аптеках, парикмахерских, химчистках и т. д), которые подпишут соглашение с мэрией Ярославля.

С 21 августа ярославцы начали получать в свои почтовые ящики «ЯрКарту» с сопроводительным письмом. Между тем, как заявили в мэрии, пока эти карты — бумажные, и будут работать в тестовом режиме, после чего их можно будет обменять на постоянные пластиковые. Причем, по удивительному совпадению, действовать эти бумажные карточки будут до 9 сентября.

Ну, а 10 сентября в Ярославской области состоятся выборы губернатора и депутатов муниципалитета Ярославля.

Это сразу же позволило предположить, что проект «ЯрКарта» — предвыборный, и направлен он на повышение явки и увеличение процента, набранного в Ярославле партией власти. Правда, конкретного механизма политологи, дававшие такие оценки, не приводили.

Теперь появились полуофициальное подтверждение — проект «ЯрКарта» все же будет использован для повышение явки.

Координатор проекта Максим Тер-Гукасов сегодня заявил в студии «Эхо Москвы», что «ЯрКарта» как инструмент агитации на предстоящих выборах использоваться не будет, это не политический, а социальный проект, цель которого — поддержка социально незащищенных слоев населения. Но связи карты с выборами он не отрицал.

«Что касается обмена карты, то мы рассматриваем вариант сделать это в день выборов. Дело в том, что количество людей, которые могут претендовать на получение «ЯрКарты», огромно, это более 200 тыс. человек. Для того, чтобы этих людей пригласить в территориальные отделы соцзащиты, нужно потратить много сил и средств. Поэтому мы думаем о том, чтобы, возможно, совместить этот процесс где-то рядом с избирательным участком и произвести обмен карты. Наверное, это может как-то повлиять на явку, у нас этот вопрос прорабатывается, потому что всегда подобные проекты вызывают огромное количество инсинуаций. Тут же люди начинают искать какой-то подвох, сыплются обвинения в подкупе, поднимается волна недовольства, поэтому есть рабочий вариант выдать часть карт с привязкой к выборам, но не кому-то отдельному и ни в коем случае не в качестве благодарности» — отметил координатор проекта.

По его словам, есть задача не поднять явку, а выдать людям карту. В противном случае граждан придется приглашать в отделы соцзащиты с паспортами, со всеми документами, подтверждающими право на получение карты.

«Люди будут сидеть в очередях, нам придется приглашать врачей, обеспечивать нормальные условия. Либо же мы сами придем на выборы, их там увидим, застанем уже с паспортами, и хотя бы сможем у граждан забрать заявления на выдачу карты. Как это будет связано с явкой — мы пока не знаем, возможно, для кого-то это будет аргументом в воскресенье приехать с дачи» — отметил координатор проекта.

«Сейчас это бумажная карта, мы планируем ее протестировать в течение двух недель, посмотреть, какие есть ошибки и недоработки, учесть их и провести обмен временной карты на постоянную» — подтвердил заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов, курирующий проект.

Между тем в горизбиркоме пока ничего не знают о планах по сбору документов или выдаче карт на избирательных участках или рядом с ними. Как пояснил председатель городской избирательной комиссии Андрей Бурьяноватый, к нему с таким предложением пока никто не обращался. Впрочем, он отметил, что если проект социальный, то возражать против него не будет.