Москва, 23 августа, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг обвинения Украины в финансировании терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости, транспорт несколько раз отправляли туда. Как все это может быть связано с терроризмом? Если они так считают в генпрокуратуре Украины, то им всем в психиатрическую клинику пора», — отметил депутат Госдумы.

«В украинской генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели. Откровенно идиотское решение, за которое их нужно лишить работы. Но мы к этому уже привыкли и не обращаем внимания», — указал он.

Жириновский напомнил, что подобные обвинения уже выдвигались.

«Все их обвинения они уже тысячу раз выдвигали, но это все только бумагомарание. Непонятно чем занимаются, пока их страна на глазах рушится. На Украине давно нет никакой экономики, ведется война со своим же народом, нищета и при этом власть олигархии, уничтожены все моральные принципы, голова забита лишь идеями Бандеры и Шухевича», — подчеркнул парламентарий.

Украинская генпрокуратура заподозрила лидера ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании терроризма. По версии следствия, он руководил преступной группой, которая собирала средства для самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По версии украинских прокуроров, группа под руководством Жириновского в течение 2014−2017 годов поставила в ЛНР и ДНР шесть транспортных средств повышенной проходимости российского производства, «некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории донецкого аэропорта».