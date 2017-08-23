Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян, сегодня, 23 августа с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию, в Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Как сообщает пресс-служба президента Армении, намечается, что руководители двух стран обсудят ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах, а также коснутся хода реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Сержа Саргсяна в Россию в марте этого года.

Уточняется, что во время переговоров высокого уровня будут затронуты также вопросы, касающиеся перспектив развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Намечается, что на встрече президенты обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Встречу между Саргсяном и Путиным анонсировала также пресс-служба Кремля: «23 августа в Сочи состоится встреча главы Российского государства с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном, который посетит Россию с кратким рабочим визитом».

Последний раз Путин и Саргсян встречались 15 марта в России, куда президент Армении прибыл с официальным визитом. По итогам переговоров было принято совместное заявление.