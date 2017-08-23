Минск, 23 августа, 2017, 14:05 — ИА Регнум. $2,7 млрд затратило белорусское правительство на строительство БелАЭС, заявил 23 августа заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, сообщает БЕЛТА.

(сс) Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Замминистра отметил, что генеральным подрядчиком строительства АЭС является российская компания «Атомстройэкспорт», которая возводит станцию под ключ. Для этого Россия выдала Белоруссии государственный экспортный кредит в размере $10 млрд, который может направлен для финансирования до 90% стоимости строительства станции.

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В ходе сооружения БелАЭС Россия и Белоруссия подписали необходимые соглашения, например, об использовании атомной энергии в мирных целях, а также о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Михадюк отметил, что первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Напомним, БелАЭС строится недалеко от Островца Гродненской области Белоруссии. Станция строится на базе типового российского проекта АЭС-2006 нового поколения «3+».

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