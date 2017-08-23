Москва, 23 августа, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил на встрече со своим ливанским коллегой Якубом ас-Саррафом, что в Сирии закончилась гражданская война, этому способствовало отделение умеренной оппозиции от террористов и создание зон деэскалации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

По его словам, в Сирии удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и «прекратить фактически гражданскую войну». Встреча состоялась в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2017».

Также Шойгу выразил надежду, что и западные партнеры России поймут необходимость отделения умеренной оппозиции от террористов. И, в конце концов, провели такое отделение и перестали помогать «всем подряд».

Несколькими днями ранее вооружённые силы Сирийской Арабской Республики полностью очистили провинцию Алеппо от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского, обстановка в Сирии за последние месяцы поменялась коренным образом: правительственным войскам при поддержке ВКС России удалось добиться серьезных успехов и нанести существенное поражение крупной группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центральной части Сирии.

В районе города Акербат сирийским войскам удалось окружить крупную группировку боевиков. Ожидается, что город вскоре будет освобождён от террористов. Сирийские войска также овладели стратегически важным городом Эс-Сухне и продолжают безостановочно наступать на Дейр-эз-Зор.

Этот город остался последним плацдармом террористов в Сирии и именно там может развернуться последняя масштабная битва с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Дейр-эз-Зор в настоящее время отходят боевики, выбитые из Мосула и Ракки, туда же стягиваются наиболее боеспособные подразделения.

Создание зон деэскалации было инициировано и осуществлено в ходе переговоров на площадке в Астане, созданной в декабре 2016 года усилиями России, Турции и Ирана. Стороны смогли достигнуть соглашения о прекращении огня на территории страны, которое в целом соблюдается и в настоящий момент.

На размежевании сирийской оппозиции, с противостояния которой президенту Сирии Башару Асаду и началась гражданская война, также настаивала Россия. В октябре 2016 года российское постпредство распространило в СБ ООН проект заявления о необходимости отделить силы оппозиции от террористических группировок.

Необходимо было отделить террористов от так называемой умеренной оппозиции, поскольку террористы через оппозиционные группы спокойно получали финансовую и материальную поддержку.

Россия «настаивает, чтобы все стороны прекратили сотрудничать с террористами, отделились от них и формально подписались под режимом прекращения огня». Несмотря на взятые на себя обязательства, США, оказывающие поддержку сирийской оппозиции, так и не размежевали оппозиционные группы с террористами.