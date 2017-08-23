Якутск, 23 августа, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Непрекращающиеся лесные пожары в Якутии породили общественную дискуссию об эффективности мер, принимаемых для борьбы с этим явлением, передает корреспондент ИА REGNUM. Общественники обсуждают интервью, которое дал местному агентству ЯСИА заместитель руководителя департамента по лесным отношениям республики Джулустан Хон. Он сообщил, что общая площадь лесов Якутии — более 254 миллионов гектаров, при этом в 2017 году плановое финансирование из средств федерального бюджета на охрану лесов от пожаров, в частности на тушение, составило всего 35,6 миллиона рублей.

СахаМедиа Тушение лесных пожаров

«Меньше некуда. Финансирование, выделяемое в рамках федеральной субвенции на исполнение переданных полномочий, в Якутии равняется 3 рублям на гектар эксплуатационных и защитных лесов, в среднем по субъектам Дальнего Востока — 9 рублей, а в целом по стране — 25 рублей»,— сказал Джулустан Хон.

Замруководителя департамента отметил, что Якутия в 2017 году получила из федерального бюджета на тушение пожаров 35 миллионов рублей из средств Рослесхоза, на мониторинг — 31 миллион рублей. Де-факто этого хватает лишь на один месяц полноценной работы, дальше регион вынужден работать в кредит. При этом на сегодняшний день в Якутии уже сложилась кредиторская задолженность в размере 340 миллионов рублей. Затраты из республиканского бюджета составили 174 миллиона рублей.

По словам Хона, субвенция распределяется, исходя из количества населения, проживающего в субъекте: «В Московской области, где площадь лесов в 120 раз меньше, она составляет более 660 миллионов рублей на 2 миллиона гектаров земель лесного фонда. Это несправедливо по отношению к Дальнему Востоку, Сибири и конкретно республике».

Безусловно, внимание к московской агломерации в этом аспекте тоже крайне важно, но столь вопиющие перекосы в финансировании требуют корректировки. Регионы уже несколько лет ставят вопрос о принятии новой методики распределения средств, но их никто не слышит.

В Москве предпочитают «искать крайних на местах», но даже такой принципиальный критик, как ОНФ, признает, что власти Якутии делают всё, что в их силах.

«Правительство республики, несмотря на недостаток средств, все это время держало ситуацию с лесными пожарами под контролем, не давая огню нанести существенный экономический ущерб», — заявил глава якутского исполкома ОНФ Валерий Лютый.

Он подчеркнул, что основными причинами возгораний являются не только человеческий и природный факторы, но и труднодоступность территории Якутии: «Из-за этого вовремя среагировать на природные факторы бывает крайне сложно. В особенности, когда очаг распространения уже достиг большей площади».

В то же время общественник подтверждает недостаточное финансирование в рамках федеральной субвенции на мониторинг и ликвидацию очагов возгорания.