Ярославль, 23 августа, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объяснила появление на улицах «рекламных урн» частного предпринимателя без проведения процедуры торгов тем, что они являются «движимым имуществом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Рекламная урна в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, индивидуальный предприниматель Игорь Берестов получил от мэрии право установить в Ярославле на городской земле 500 бин-боксов, которые предназначены для сбора мусора и размещения рекламы.

Согласно федеральному закону «О рекламе», заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов в форме аукциона или конкурса. Игорь Берестов процедуру торгов не проходил.

Места, где устанавливались бин-боксы не включены в общегородскую схему размещения рекламы. В пресс-службе мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что бин-боксы не являются рекламными конструкциями. А раз так, то и в схему размещения рекламных конструкций, утвержденную решением муниципалитета города Ярославля, они не включены. И торги проводить по ним не надо.

«Бин-боксы являются движимой вещью, находящейся в частной собственности. Федеральный закон «О рекламе» не запрещает размещать рекламные конструкции на движимом имуществе», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Ярославля.

Статья 130 Гражданского кодекса РФ относит к недвижимым вещам все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. Рекламные урны в Ярославле стоят на одном месте и надежно прикреплены к земле.

Ранее в Ярославле малый бизнес активно использовал как раз движимые средства рекламы, так называемые штендеры, у своих заведений. Однако их использование запретил в сентябре прошлого года мэр города Владимир Слепцов. На своей странице в «Facebook» он опубликовал фото срезанного рекламного штендера на улице Первомайской, снабдив его таким комментарием:

«Ярославль. Центр города. Зона ЮНЕСКО. Больше вы этого не увидите. Обещаю. При оформлении нашего прекрасного города будет использован единый архитектурный стиль и разработана концепция внешнего вида торговых объектов».

В постановлении мэрии города Ярославля «О реализации Федерального закона «О рекламе» речь о размещении рекламы на движимом имуществе — штендерах, урнах, автомобилях, мусорных контейнерах — не идет.

«Да, урны (бин-боксы) не являются специализированной рекламной конструкцией. Но, как только на них (да и где угодно) появляется рекламное поле, такая конструкция автоматически подпадает под действие Закона «О рекламе». В постановлении мэра перечислен перечень рекламных средств, допустимых для размещения на территории Ярославля. Он — закрытый! Иные средства рекламы к размещению на территории города — не допускаются! Там нет понятия «мобильный средства», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в одном из рекламных агентств города.

Сейчас проверкой законности установления рекламных урн занимается УФАС Ярославской области.