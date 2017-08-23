Вашингтон, 23 августа, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Изучение русского языка стало самым сложным этапом подготовки к космическим полетам. Об этом рассказала астронавт NASA Пегги Уитсон во время видеосвязи с молодыми американскими астронавтами.

Nasa.gov Астронавт NASA Пегги Аннетт Уитсон

По словам Уитсон, у нее до сих пор имеются сложности с русским языком. При этом другой астронавт Джек Фишер рассказал о том, что понимание языка, культуры и традиций членов экипажа МКС позволило им понять русских коллег.

Напомним, в июне NASA провело отбор астронавтов, которым, возможно, предстоит первыми полететь к Марсу. В новый набор астронавтов вошли пять женщин и семь мужчин из более чем 18 тыс. претендентов.

Пегги Уитсон является рекордсменкой по числу выходов в открытый космос среди женщин. На ее счету 10 выходов за пределы орбитальной станции.