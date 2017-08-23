Санкт-Петербург, 23 августа, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Пятьдесят шесть новых случаев нападения клещей на людей зафиксировано на территории Санкт-Петербурга с 15 по 22 августа. Всего с начала клещевого сезона в границах Петербурга отмечено уже 840 случаев присасывания клещей, сообщили 23 августа в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

JerzyGorecki Клещи

Больше всего атак клещей на людей произошло на территориях Пушкинского, Курортного, Приморского и Красногвардейского районов города. Это связано с наличием в этих районах обширных лесопарковых зон, активно используемых горожанами для отдыха.

В то же время большинство нападений клещей на петербуржцев происходит за пределами города. С начала сезона в медицинские организации Петербуурга по поводу присасывания клещей обратилось 9635 человек, в том числе 1627 детей. Неделей раньше обратившихся было 9178 человек; число пострадавших детей за неделю не изменилось.

К сожалению, за последние семь дней еще два человека в результате укусов клещей заболели иксодовым клещевым боррелиозом: к настоящему моменту с начала сезона в Петербурге зарегистрировано 167 человек с этим диагнозом, в том числе 16 детей. Еще 53 человека в результате укуса клеща заболели клещевым вирусным энцефалитом, среди них 7 детей. За последнюю неделю новых случаев энцефалита в Петербурге не отмечено.

В соседней Ленинградской области, по данным на 21 августа, за медицинской помощью по поводу присасываний клещей с начала сезона обратилось 5932 человека, что на 0,7% ниже среднего многолетнего уровня, отметили в областном управлении Роспотребнадзора.

За прошлую неделю число пострадавших от укусов клещей в Ленобласти снизилось на 42,9% (134 случая против 235); среди детей снижение числа укушенных составило 38,1% (26 против 42).

При этом 71% случаев присасывания клещей произошло в Тихвинском, Подпорожском, Бокситогорском, Гатчинском, Киришском, Всеволожском, Волховском и Лужском районах Ленинградской области.

В регионе зарегистрировано 16 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и 26 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе три случая у детей.

В Роспотребнадзоре напоминают о том, что легче защититься от укуса клеща, чем потом лечиться от его последствий. И дают ряд простых рекомендаций, как избежать встречи с этим опасным существом.

Одежда, которая используется при походах в лес и другие природные участки, не должна допускать заползания клещей через рукава, рубашки и брюки. В качестве обуви лучше использовать сапоги, в которые заправляются брюки. Голову и шею лучше закрывать косынкой, для защиты от клещей использовать отпугивающие репелленты.

Не следует заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи. Собаки и другие животные должны быть также осмотрены после прогулок. В период активности клещей нельзя садиться или ложиться на траву. Стоянки и ночевки в лесу надо устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах. И регулярно проводить осмотр себя и спутников на предмет наличия клещей.