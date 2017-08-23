Санкт-Петербург, 23 августа, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что пошутил насчет бакланов, которые повреждают клювами кровлю нового стадиона на Крестовском острове. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Албин призвал не относиться к его словам слишком серьезно и рекомендовал всем быть добрее. Он также отметил, что рад, если его слова подняли кому-то настроение.

«Рад, если кого-то повеселил. Но, в каждой шутке есть… доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил о том, что в протекании крыши нового стадиона, также известного как «Зенит-Арена», виноваты птицы. Он пояснил, что бакланы мощными клювами повреждают светоотражающую пленку раздвижной кровли, в связи с чем сооружению необходима система защиты от птиц, подобная той, что действует в аэропортах.

Однако источник, хорошо знакомый с ходом строительства стадиона, сообщил о том, что в проекте зоны примыкания раздвижной и стационарной крыши изначально были недоработки. При этом подрядчики строительства проблему решать не торопятся, так как генподрядчик задерживает оплату.

Интернет-сообщество отреагировало на заявление Албина — в соцсети Twitter появился новый пользователь, «Крестовский Баклан». В описании аккаунта говорится, что им владеет одна из птиц, парящих над «самой современной и технологичной ареной России, а, возможно, и всего мира». Сам Игорь Албин замечен в подписчиках баклана.

Другие пользователи предположили, что бакланы «виновны» и в других проблемах Петербурга. Вероятно, следы бакланьих клювов вскоре будут обнаружены не только на крыше «Зенит-Арены», шутят они.