Москва, 23 августа, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Посольство США в Москве предложило гражданам России получать американские визы в других странах мира: такая возможность есть, и их заявления будут рассматриваться консульским должностным лицом на индивидуальной основе в соответствии с американским законодательством, говорится в заявлении пресс-секретаря американской дипмиссии в России Марии Олсон.

dzerod Старое здание американского посольства на Новинском бульваре

Такой вариант американское посольство предложило в связи с ограничениями на выдачу виз в США в России. С 1 сентября работать будет только посольство в Москве, консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке закроются на прием документов на неопределенное время.

По версии американской стороны, ограничения связаны с предписанием России сократить численность сотрудников. Однако, по мнению МИД РФ, это не соответствует действительности. Если посольство США в России при всей своей численности в 2016 году выдало 186 тыс. виз, то посольство Италии, в котором в консульской службе работают 16 человек, обработало 478 тыс. визовых запросов, а пять сотрудников испанского консульства выдали 877 тыс. виз.

Отметим, что фактически выдача визы не означает разрешения на въезд в США: решение о въезде в любом случае принимает офицер на таможне, и гражданина могут не пустить в страну без объяснения причин.

«Расчет очевиден — попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений», — заявили в МИД РФ, посоветовав коллегам из США не вводить общественность в заблуждение, не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления «раздражителей» в непростые российско-американские отношения.

Все собеседования, которые были назначены в посольстве США в Москве, уже отменены, те, кто записывался на собеседования для получения неиммиграционной визы США, должны перезаписаться. Кроме того, тем, кто подает в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм), предстоит ожидание в 85 календарных дней.

При этом, если гражданин РФ решит отказаться от поездки в США, он не сможет вернуть оплаченный консульский сбор в размере $160: его можно только использовать для нового собеседования. Собеседования, назначенные на 21 и 22 августа, прошли в обычном режиме — журналистов у посольства США 22 августа было больше, чем пришедших по записи.

Получить американскую визу в соседних странах можно: период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь, в Пекине — четыре, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23. Речь идет о доступных датах для собеседования, срок может увеличиться в случае наплыва желающих.

Всего в 2016 году США посетили более 253 тыс. граждан РФ, из них 110 тыс. — с туристическими целями. Также в США летали к родственникам, по бизнесу, учиться и за медицинскими услугами. В целом турпоток из России в США стоит на 24-м месте по размеру и уступает таким странам, как Австрия, Испания, Доминиканская Республика и, конечно, Китай и Таиланд, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее оценке, США — это направление индивидуальное, и теперь количество поездок снизится, просто в силу того, что надо будет долго ждать визы. Она уточнила, что сейчас запись в посольство в Москве идет уже на ноябрь.