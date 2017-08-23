Пекин, 23 августа, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В сети появился первый снимок новинки от китайского автомобильного бренда Baojun, принадлежащего совместному автоконцерну SAIC-GM-Wuling. Кроссовер, официальное название модели которого до сих пор неизвестно, был сфотографирован прямо на заводе.

Car.autohome.com.cn Baojun CN202

«Рабочее» название новой модели — CN202. Новинка является семиместной модернизированной версией популярного в КНР кроссовера Baojun 510 SUV. Ожидается, что Baojun CN202 поступит в продажу не ранее середины 2018 года, пишет «Тайпин цичэ».

Технические характеристики засекречены, однако ряд осведомленных источников утверждает, что кроссовер будет оснащен 1,5 — литровым турбированным двигателем мощностью 184 л.с. В зависимости от комплектации новинка будет продаваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией или 5-ступенчатой «механикой». Стоимость кроссовера составит не менее 67 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания Ford Motor отзовет 37 734 автомобиля с китайского рынка в связи с проблемой рулевого управления.