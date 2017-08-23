Волгоград, 23 августа, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Волгоградской области из-за неблагоприятных погодных условий — жаркой и сухой погоды, а также сильного, порывистого ветра — остаётся сложной ситуация с ландшафтными пожарами. Почти сутки более 400 человек и 120 единиц техники, в том числе авиация МСЧ России, пытались ликвидировать возгорание в двух населенных пунктах городского округа Михайловка, передает ИА REGNUM 23 августа.

34.mchs.gov.ru Пожар в городском округе Михайловка

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Потушить огонь, полыхавший вблизи хуторов Моховский и Курин удалось сегодня, 23 августа, в 11:25. Площадь пожара, пройденная огнём вблизи Моховского, составила 30 га леса и около 400 га сухой травы, в районе Курина выгорело 600 га сухой травы. Погибших и пострадавших нет.

34.mchs.gov.ru Пожарная машина

Однако на этом работа спасателей не закончена. Сухая трава горит в Иловлинском районе Волгоградской области. В регион в ночь на 23 августа для усиления авиационной группировки из Москвы дополнительно прибыли воздушные суда МЧС России — самолёт Ил-76 и вертолёт Ми-8, оборудованный водосливным устройством. Последний уже направлен в зону природного пожара в Иловлинский район. Самолёт Ил-76 находится в готовности к вылету.

Напомним, 19 августа в регион из Ростова-на-Дону прибыл вертолёт Ми-8 ЮРЦ МЧС России. Кроме того в случае ухудшения обстановки, связанной с природными возгораниями, донской столицы готовы вылететь два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8.

34.mchs.gov.ru Ликвидация пожара

Как сообщало ИА REGNUM, два природных пожара на города Михайловки Волгоградской области возникли 22 августа после полудня. Горение сухой травы в районе хутора Курин было локализовано вечером того же дня. В результате верхового пожара в Рахинском лесничестве возникла угроза хутору Моховской. В результате огнём были охвачены три строения — жилой дом и две нежилые постройки. Жильцы сгоревшего дома нашли временный кров у родственников.

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В хуторе Курин пострадало 26 строений (из них сгорел один жилой дом и 24 неэксплуатируемых строения, у другого жилого дома частично повреждена кровля). Выгорело 600 гектаров травы. Проживавшая в сгоревшем жилом доме пожилая женщина эвакуирована в Волгоград к родственникам.

В настоящее время пожарные протушивают отдельные очаги возгораний. Тушение пожара осложнялось погодными условиями и сложным ландшафтом местности.