Тбилиси, 23 августа, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Армянские спасатели начали работы по тушению пожара в Боржомском ущелье в Грузии, сообщает МЧС Армении.

facebook.com/KvirikashviliOfficial/ Тушение пожара в в Боржомском ущелье

По сообщению ведомства, спасательная колонна МЧС Армении благополучно добралась до грузинского региона Самцхе-Джавахетия (арм.: Джавахк) и расположилась у населенного пункта Цахвери.

Получив соответствующее задание и проведя разведывательные работы на выделенной им территории, армянские спасатели начали работы по тушению пожара», — сказано в сообщении.

Как ранее уточняло МЧС Армении, Грузия обратилась к Армении с просьбой о содействии в работах по тушению пожара в Боржомских лесах. Как сообщил начальник Национального центра кризисного управления МЧС Армении, полковник Ованес Хангельдян, 22 августа в Грузию направилась колонна спасательной службы МЧС Армении в составе 8 пожарно-спасательных и 1 спасательного автомобиля, 1 машины Центра медицины катастроф и мобильного пункта управления (экипаж в составе 57 человек в целом), который на месте ЧП будет выполнять функции штаба по координации оперативных действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 20 августа горят леса в Боржомском ущелье. Там огонь охватил слишком большие территории, уничтожены уже десятки гектаров.

Кроме пожарных из Армении, на помощь Грузии прибыли пожарные из Азербайджана. Вертолеты и пожарные самолеты прислали Азербайджан, Турция и Белоруссия. При этом правительство Грузии отказалось от помощи России.

12 августа крупный лесной пожар вспыхнул на территории Хосровского заповедника в Армении. Очаги пожара удалось локализовать, а затем и ликвидировать лишь после того, как на помощь армянским пожарным и добровольцам прилетел самолет Ил-76 МЧС России.