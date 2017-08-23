Южно-Сахалинск, 23 августа, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил с руководителями отраслевых предприятий Дальнего Востока новую систему государственной поддержки в сфере рыбохозяйственного комплекса, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Главный вопрос обсуждения в Южно-Сахалинске касался порядка выделения инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов. Дмитрий Медведев пояснил, что в последние годы в результате обновления рыбохозяйственного комплекса государство сумело выработать механизм поддержки инвесторов в этой отрасли.

«Ввели новую систему государственной поддержки. Я имею в виду квоты на инвестиционные цели. Их со следующего года смогут получать организации, которые вкладывают деньги в строительство современных рыбопромысловых судов», — сообщил премьер-министр.

Медведев рассказал, что в настоящий момент подготовлены правила, регулирующие процедуру получения инвестквот. В них уточняется порядок обмера судов, хотя и в данном вопросе существуют проблемы.

«Сейчас существуют определённые расхождения по поводу того, что считать длиной судна, существует несколько способов и стандартов измерений. Давайте также посоветуемся, каким образом здесь поступить», — отметил Медведев.

При обсуждении темы глава правительства рассказал, что 23 августа было подписано постановление, направленное на реализацию закона о рыболовстве. Оно относится к тем, кто добывает рыбу в Баренцевом, Балтийском, Чёрном морях за пределами внутренних вод, территориального моря и континентального шельфа России.

Напомним, о механизме «обмена квот на инвестиции» Медведев высказывался в мае 2017 года. На совещании с министрами глава правительства предложил допускать к рыбному промыслу те предприятия, которые вкладывают в строительство новых судов и которые занимаются рыбопереработкой.

«То есть решается несколько задач: загрузка судостроения, обновление рыбопромыслового флота, развитие производства в прибрежных регионах и создание новых рабочих мест», — резюмировал Медведев.

Пакет предложений для стимулирования инвесторов в рыбной отрасли был подготовлен Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина. Заложенный в них принцип «квоты в обмен на инвестиции» был озвучен министерством весной 2015 года на совещании у полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По данным ведомства, ежегодно Дальний Восток обеспечивает две трети общего вылова рыбы в России. Однако такой колоссальный потенциал не работает на экономический рост, а потому требуются дополнительные меры для привлечения инвестиций в рыбное хозяйство. И приоритет, по мнению главы Минвостокразвития Александра Галушки, необходимо отдать развитию рыбопромыслового судостроения на отечественных верфях и береговой переработки.