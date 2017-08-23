Киев, 23 августа, 2017, 13:14 — ИА Регнум. На 4,8% уменьшились запасы антрацитового угля на Украине за период с 16 по 22 августа, сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Согласно сообщению, также сократились и запасы газового угля — на 4,4%. Таким образом, тепловые электростанции имеют по состоянию на 22 августа 589,5 тыс. тонн антрацитового топлива и 1,105 млн тонн газового угля.

Читайте также: Дорогой американский уголь добивает угольную отрасль Украины

Суммарно количество угля на Украине снизилось за неделю на 4,6% до 1,694 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США поставили первую партию антрацитового угля на Украину. Энергетический уголь будет реализован станциями ПАО «Центрэнерго» и предоставлен американской компанией Xcoal Energy & Resources.

Напомним, на Украине продолжается энергетический кризис в связи с блокадой Донбасса. После того как служба национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запретила грузоперевозки между республиками и Украиной, Киев перестал получать необходимый для отопительного сезона антрацит, что вынудило украинские власти диверсифицировать поставки топлива.

Читайте также: «Под видом поставок из США на Украину могут завозить уголь из Донбасса»