Москва, 23 августа, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Большинство жителей России терпимо и «без особых эмоций» относятся к людям другой национальности (57%) и людям другой веры (58%). Также их не раздражают мигранты, приезжающие в Россию из других стран (54%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Исключение составляют представители нетрадиционной сексуальной ориентации, к которым «очень плохо» и «настороженно» относятся 35% и 20% граждан соответственно.

28% опрошенных считают, что не следует вводить ограничения на проживание в России каких-либо наций. 22% не хотят видеть в стране «выходцев с Кавказа», 19% — выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР. 17% негативно относятся к присутствию цыган, 15% — китайцев. 17% не хотят видеть в России ни одной нации, кроме русских.

Идею «Россия только для русских» поддерживают лишь 10% опрошенных. Около трети населения страны (27%) относятся к данной формулировке «отрицательно, это настоящий фашизм».

При этом почти такое же число граждан РФ (30%) считают, «что идею было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах».

По мнению большинства жителей России (66%), правительство РФ должно придерживаться политики по ограничению притока приезжих.

23% респондентов, напротив, уверены, что не нужно ставить на пути притока приезжих административных барьеров, а пытаться использовать его на благо России.

Более 60% граждан РФ не испытывают неприязни и никаких особых отрицательных эмоций к выходцам из Закавказья (Азербайджана, Армении, Грузии) и выходцам из Средней Азии (Таджикистана, Узбекистана, Киргизии), проживающим в их городе или районе.

Опрос проведен 14—17 июля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы граждане РФ стали более лояльно относиться к присутствию мигрантов в таких отраслях, как образование и медицина.

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